Leapmotor C10: è questa l'elettrica cinese che Stellantis porterà in Europa

Leapmotor ha stretto una partnership con Stellantis, per l'arrivo imminente di alcune auto elettriche del marchio in Europa. Il primo modello destinato al mercato europeo sarà il Lepmotor C10, un SUV a cinque posti, caratterizzato da un'elevata convenienza economica e disponibile in versione completamente elettrica.

Leapmotor C10 è stato presentato al Salone dell'Auto di Monaco nel 2023, assieme alla sua architettura software denominata LEAP 3.0, che offrirà un'elevata integrazione tecnologica e innovazioni come il sistema CTC 2.0, un cockpit intelligente e un sofisticato sistema di guida autonoma. Il sistema di guida intelligente è equipaggiato con sensori di alta precisione e supportato da un SoC NVIDIA DRIVE Orin per funzionalità avanzate di assistenza alla guida.

Sebbene il lancio sul suolo europeo sia previsto per il terzo trimestre del 2024, il veicolo è già stato introdotto in Cina a un prezzo competitivo di 16.500 euro. Le specifiche del veicolo sono notevoli e destinate a catturare l'interesse dei consumatori.

Le configurazioni di Lepmotor C10, in Cina, variano dal prezzo di 16.500 euro fino ai 21.600 euro al cambio attuale, offrendo una vasta scelta ai potenziali acquirenti. Le dimensioni del veicolo, con una lunghezza di 4,73 metri, una larghezza di 1,9 metri e un'altezza di 1,68 metri, offrono un'esperienza spaziosa e confortevole. Sotto il cofano, il Leapmotor C10 ospita un sistema ibrido che combina un motore a benzina da 1,5 litri con un motore elettrico posteriore, generando una potenza massima di 95 CV e 232 CV rispettivamente. Con una batteria LFP da 28,4 kWh, il veicolo offre un'autonomia combinata fino a 1.190 km in CLTC e fino a 210 km in modalità completamente elettrica.

Le versioni ad autonomia estesa del Leapmotor C10 offrono prestazioni notevoli, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,68 secondi e una velocità massima di 170 km/h. Il sistema di ricarica rapida consente di recuperare dal 30% all'80% della carica in soli 30 minuti, migliorando l'esperienza di guida e la praticità del veicolo.

Internamente, il Leapmotor C10 offre una serie di opzioni moderne, tra cui un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un sistema multimediale centrale con schermo da 14,6 pollici. La commercializzazione del C10 è prevista entro la fine dell'anno. Sebbene i prezzi specifici per il mercato europeo non siano ancora stati annunciati, si prevede che Stellantis miri a mantenere i prezzi competitivi come nel mercato cinese.

Stellantis ha inoltre annunciato investimenti di 5,6 miliardi di euro in Sud America tra il 2025 e il 2030 per lo sviluppo di tecnologie Bio-Hybrid. Queste tecnologie, basate su biocarburanti come l'etanolo, saranno implementate principalmente attraverso tre propulsori ibridi.