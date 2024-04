Leapmotor A12, le foto spia del nuovo SUV Stellantis prodotto in Cina

Stellantis si dà da fare anche fuori dal Vecchio Continente e dagli USA con la sua compagine cinese. A tal proposito sarebbe stato avvistato anche il nuovo modello della Leapmotor. Si tratta di una foto spia proveniente direttamente dalla Cina, l'auto è ovviamente camuffata per nascondere ogni suo dettaglio, ma ecco cosa sappiamo...

In Francia viaggia a pieno ritmo, in Germania con Opel si dà parecchio da fare, in Italia invece ci sono diversi problemi legati a vendite e impianti. Intanto allunga le mani su Paesi esteri come quelli del nord Africa dove sta esportando la sua produzione. Insomma, il Gruppo Stellantis è un vero e proprio ventaglio dai mille volti e ora c'è anche la produzione cinese da tenere sott'occhio.

Nel Paese del dragone, infatti, il colosso automobilistico guidato da Carlos Tavares (amministratore delegato) e John Elkann (presidente) ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel 2023, quando ha deciso di acquistare il 20% di Leapmotor, un brand nato solamente nel 2013, investendo una cifra che si aggira intorno a 1,5 miliardi di euro. L'obiettivo era quello di entrare a piè pari nel cuore del settore elettrico e di un mercato in netta ascesa che probabilmente deciderà il futuro dell'automotive (Auto elettriche, risposta Cina all'UE: 'Cresciamo con l'innovazione non con i sussidi').

Cominciano così a essere presentati i primi modelli, e a esserne progettati altri. Tra questi ultimi figurerebbe proprio il SUV paparazzato e pubblicato sull'equivalente cinese del social Instagram, dove sono stati forniti anche alcuni dettagli sul progetto. L'auto in questione dovrebbe chiamarsi A12. Su di lei si sa veramente poco, anzi nulla. L'unico dettaglio sono le sue forme, che sembrano somigliare a quelle della più compatta Leapmotor C10, l'elettrica cinese che Stellantis porterà in Europa.

