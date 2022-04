Leakata la Lamborghini Huracan Tecnica prima della presentazione ufficiale

Sarà un 2022 impegnativo per Lamborghini che solo quest'anno conta di far uscire sul mercato ben 4 nuove vetture. Il CEO della casa automobilistica aveva già anticipato che le macchine in questione rientravano nella gamma Huracan e Urus, ma ecco quale sarà la prima a mostrarsi ufficialmente.

Era lo scorso gennaio quando Stephan Winklemann rivelò i piani di Lamborghini per il 2022, ma da allora è calato il silenzio in materia fino alla scorsa settimana quando, tramite un teaser, venne rivelata una data con le novità su una prossima vettura. La presentazione della Huracan Tecnica, dunque, avverrà nella giornata di domani, il 12 aprile.

Tuttavia, la casa automobilistica con sede a Sant'Agata Bolognese si è già lasciata scappare un paio di informazioni agli insider varryx e wilcoblock che hanno rivelato le foto della vettura attraverso dei leak. Come potete vedere voi stessi dalle immagini leakate in rete, le stesse allegate in calce alla notizia, si tratta di un auto a metà strada tra la Huracan EVO e la STO, anche se la differenza più sensibile si riscontra nel design del paraurti sulla scia della Sian.

Mancano le prese d'aria sul tettuccio e l'enorme alettone posteriore che si era intravisto dal prototipo, ma eventuali dettagli, come gli aggiornamenti sotto al cofano, li conosceremo soltanto dopo la presentazione di domani. E voi, invece, cosa ne pensate di queste prime immagini della Lamborghini Huracan Tecnica? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.