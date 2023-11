Rivelate le dimensioni del Tesla Cybertruck? Questo e altro in un nuovo leak

A meno di un mese dall'inizio effettivo delle prime consegne del Tesla Cybertruck delle caratteristiche tecniche del pick-up sappiamo ancora molto poco. Si tratta dell'auto più attesa e, a quanto pare, anche più sconosciuta di sempre. Ma un video spuntato recentemente su YouTube sembrerebbe voler spifferare qualcosa...

Il pick-up EV di Elon Musk è senza ombra di dubbio il veicolo più agognato della storia moderna delle quattro ruote. Ma tanta è l'attesa e altrettanto è il mistero. Tesla non ha voluto anticipare nulla su questo progetto, tanto che i clienti non sanno cosa stanno comprando con il Cybertruck, neanche adesso a pochi giorni dall'inizio delle consegne. Ma a risolvere la situazione ci pensa un sedicente insider, ancora avvolto nel mistero, che ha inviato alla redazione The Fast Lane EV quella che viene presentata come la vera scheda tecnica del Cybertruck. Nulla di ufficiale, ovviamente, però le informazioni rivelate appaiono abbastanza dettagliate.

Il primo dettaglio che ci viene mostrato nel video mostra una serie di prese di corrente sul lato sinistro di Cybertruck. Ad essere precisi sono una prese da 120 volt e una da 240 volt. Si tratta di elementi fondamentali che riescono a fornire energia a strumenti esterni. La stessa cosa viene garantita anche dai rivali diretti del pick-up Tesla ma, cominciando a confrontare i modelli, Silverado EV offre in tutto sette prese di corrente, F-150 Lightning ne offre otto.

Nel video vengono inoltre rivelate le dimensioni del Cybertruck, altro mistero che appariva impossibile da svelare. Si parla di 5,66 metri di lunghezza per 2 metri circa di larghezza per un'altezza di quasi 1,80 metri, mentre il passo dovrebbe essere di 3,63 metri. Interessante anche il dato, sempre ufficioso, relativo alla capacità di traino del veicolo (qui un Tesla Cybertruck traina una Model Y), che si aggirerebbe intorno ai 5.000 kg. Ancora sconosciuta la capacità della batteria e la possibile autonomia