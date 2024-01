Leader del mercato auto elettriche nel 2030? Manager sicuri: 'Tesla, BMW, Audi e Apple'

Fra i grandi protagonisti del settore automotive entro il 2030 vi sarà anche Apple. Nonostante tutto tace per quanto riguarda il progetto Apple Car, numerosi dirigenti si dicono convinti che alla fine la Mela potrà dire la propria.

E' questo quanto emerge dalla 24esima ‘Global Automotive Executive Survey’ di KPMG, sondaggio condotto su più di 1.000 dirigenti del settore auto di 30 diversi Paesi.

La leader delle auto a batterie continuerà ad essere Tesla, seguita a debita distanza da BMW, che nel 2023 ha venduto tonnellate di auto elettriche, poi Audi e quindi al quarto posto Apple.

Al di là del fatto che l'azienda di Cupertino non abbia ancora presentato un progetto di auto elettrica, sorprende come per i dirigenti la Mela possa fare meglio per il 2030 di aziende leader del settore come Mercedes e Volkswagen, ma anche BYD, Toyota e Ford.

Sempre dal sondaggio emerge come le case automobilistiche inizino il 2024 con una minor fiducia in quanto a prospettive di crescita rispetto ad un anno fa di questi tempi. Nel dettaglio solo il 34 per cento dei manager si è detto estremamente fiducioso rispetto al 41 per certo dell'anno scorso. Crolla la percentuale in particolare in Giappone, ora al 10 per cento con una decrescita di oltre 20 punti, ma il calo viene registrato anche in Europa e negli Stati Uniti. Solo la Cina, per ovvie ragioni, ha visto la fiducia in aumento, dal 28 al 36 per cento.

Il gigante asiatico si conferma destinato «a diventare il primo esportatore mondiale di auto elettriche», sottolinea l'analisi di KPMG che poi aggiunge: «La maggior parte delle aziende europee è ancora in ritardo nell’innovazione» nella conversione all’elettrico, sottolineando che le vendite delle auto a batteria «crescono rapidamente, ma all’interno di mercati in fase di stabilizzazione».

In ogni caso la fiducia verso le auto elettriche è aumentata, e secondo gli intervistati europei, entro il 2030 la quota di mercato del green sarà pari al 30%, contro le stime del 24 per cento di un anno fa.

«I dirigenti d’azienda hanno sviluppato una visione più matura e realistica della rapidità con cui avverrà la penetrazione dei modelli elettrici – le parole di Gary Silberg, Global Head Automotive per Kpmg International – secondo il nostro sondaggio, si prevede che la Cina avr àil tasso più alto di veicoli elettrici nel 2030, pari al 36% delle vendite di auto nuove. Gli intervistati prevedono, invece, che la penetrazione negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa occidentale raggiungerà il 30-33%», stime che comunque risultano essere «molto inferiori a quelle dei sostenitori dell’energia pulita».