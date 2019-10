Il Governo al lavoro su una 'piattaforma unica di ricarica' per auto elettriche

Il mondo delle auto elettriche genera ancora oggi molti dubbi fra gli automobilisti, uno di questi è: come faccio a ricaricare la mia auto? Con quali colonnine? Vanno bene tutte indistintamente o devo affidarmi a un gestore preciso? Ebbene il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli starebbe lavorando a una "piattaforma unica".

"Per favorire la diffusione delle colonnine di ricarica" ha detto il Ministro, "il mio Ministero sta aggiornando, insieme a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, il piano nazionale delle infrastrutture di ricarica, predisponendo un decreto per la realizzazione di una piattaforma unica nazionale". Come ben sappiamo il Movimento 5 Stelle ha particolarmente a cuore l'aspetto ecologico del settore automotive, è a loro che si deve il debutto di Ecobonus ed Ecotassa, il primo per diffondere i veicoli elettrici e ibridi, il secondo per tassare i veicoli tradizionali più inquinanti.

Ora l'idea di una piattaforma unica di ricarica, che sicuramente semplificherebbe molte cose dal punto di vista prettamente "logistico" e informativo. Entro il 2030 il governo si aspetta un massiccio market share delle vetture elettriche, vuole dunque farsi trovare preparato. Inoltre "con il vehicle greed le auto elettriche potranno partecipare in modo vantaggioso alla fornitura di servizi al sistema elettrico, favorendo l'integrazione fra veicoli e rete elettrica", immaginiamo che queste parole si riferiscano alla tecnologia V2G, che permette un interscambio fra EV e rete generale.

Insomma diverse novità bollono nel calderone delle vetture alimentate a batteria, la prossima Legge di Bilancio sarà un'occasione per confermare e addirittura aumentare l'impegno green del governo, vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.