I lavori alla Tesla Giga Berlin procedono alla velocità della luce, il video dal drone

Con la recente Giga Shanghai Tesla ha dimostrato al mondo come sia possibile costruire un impianto d'assemblaggio per l'automotive in tempi record, meno di un anno e mezzo, e ora la storia dovrebbe ripetersi con la Giga Berlin europea. Guardate lo stato dei lavori grazie ai droni.

Un nuovo video postato su YouTube da flybrandenburg, girato con droni che hanno sorvolato il sito di costruzione lo scorso 13 settembre, mostra un avanzamento dei lavori davvero impressionante. Fino a qualche settimana fa nello stesso luogo c'era una distesa di alberi, poi è arrivata la terra battuta e adesso abbiamo le prime costruzioni in cemento e strade di asfalto.

Per velocizzare i lavori, Elon Musk ha più volte confessato che avrebbe sfruttato strutture ed elementi prefabbricati per perdere meno tempo possibile, ricordiamo infatti che il CEO di Tesla vorrebbe rendere operativa la fabbrica già entro la fine del 2021 - il che rappresenta sicuramente un'ottima notizia per chi sta aspettando con impazienza la nuova Tesla Model Y, auto che verrà prodotta direttamente in Europa per il mercato del vecchio continente.

Lo youtuber italiano Matteo Valenza e grande amico di Everyeye è riuscito a portarne una in Italia, d'importazione americana americana e con diversi problemi, per saperne di più tornate sulle nostre pagine a partire dalle 12:00 di oggi 15 settembre 2020, pubblicheremo uno speciale proprio sulla Model Y che abbiamo toccato con mano.