Altri lavori sul Nürburgring: 11 milioni di euro per digitalizzare il circuito

Dopo i lavori di manutenzione al Nürburgring di inizio 2022, ancora una volta la società che gestisce il circuito più impegnativo del mondo ha deciso di intervenire sull’intera pista per renderla ancora più sicura. Le operazioni dei tecnici inizieranno in queste settimane e trasformerà il Nordschleife in un “inferno” molto più digitale.

A quanto pare, infatti, gli 11 milioni di euro investiti sul Nürburgring porteranno, a partire dal 2025, una infrastruttura rinnovata altamente digitalizzata. Intorno ai 21 chilometri del tracciato arriveranno piloni altamente resistenti per installare speciali telecamere HD, supportati da cavi in fibra ottica e di alimentazione che copriranno tutto il circuito. In aggiunta, arriveranno sistemi off-grid per l'alimentazione elettrica e pannelli LED per i segnali di avvertimento digitali.

L’esperienza pratica degli anni scorsi in tratti più ridotti del Nordschleife, in particolare sulla pista da Gran Premio, aiuterà molto i tecnici dato che hanno già installato sistemi potenziati da IA con il supporto del gruppo Fujitsu. L’obiettivo finale è far sì che il progetto consenta di rilevare pericoli, incidenti e altri eventi imprevisti con estrema rapidità affinché lo staff possa intervenire immediatamente. Insomma, con il nuovo sistema ogni comunicazione sarà istantanea e coprirà l’intero circuito, per il bene dei piloti durante le gare ufficiali, dei privati durante le sessioni di guida turistica e anche del pubblico.

