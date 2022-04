Il lavaggio auto si fa a domicilio grazie a un'app: prezzi e servizi di Mister Lavaggio

Quanto può essere scomodo e noioso portare la propria automobile a lavare? Soprattutto nelle grandi città, dove bisogna investire buona parte del sabato in attesa del proprio turno. Ebbene la nuova frontiera riguarda il lavaggio a secco a domicilio di Mister Lavaggio.

Si tratta di una giovane azienda che offre diversi servizi di lavaggio auto a domicilio, sia all'esterno che all'interno, dove inoltre si può ottenere la sanificazione e la messa a nuovo della tappezzeria, con la quale è possibile rimuovere macchie di ogni tipo da moquette, cielo, bauliera e sedili.

Per un Lavaggio Completo Base sono richiesti 20 euro con rimozione dello sporco da moquette e tappezzeria, pulizia di cruscotto, volante, specchi, vetri, portiere e tutte le altre parti interne, Lavaggio carrozzeria, vetri e altre parti esterne, applicazione nero alle gomme.

Per 60 euro invece si ottiene il Lavaggio Completo Gold, per 70 euro invece si arriva al Lavaggio Completo Silver, per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di Mister Lavaggio. Il lavaggio si prenota comodamente da app e avviene a domicilio senza uso di acqua - dunque non si lasciano residui. L'azienda inoltre sta anche cercando nuovi operatori, Mister Lavaggio può dunque diventare anche un'occasione di lavoro (per saperne di più: Lavora con noi di Mister Lavaggio).