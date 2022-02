Ecco il car wash più costoso del mondo: così si lava una Pagani Huayra da 4 milioni

Quando arriva il weekend, automobilisti e motociclisti preparano le proprie belle per andare a godersi le loro strade preferite, e nei preparativi talvolta c'è anche un attento lavaggio dei mezzi, per far brillare carrozzerie e carene. E sul finire della settimana ecco a voi un car wash speciale, che possa ispirarvi e al contempo rilassarvi.

Il filmato ASMR è gentilmente offerto dai ragazzi di Esoteric, un’azienda dell’Ohio specializzata in car detailing di auto speciali o di lusso, che in questo caso ci rendono partecipi del lavaggio di una rarissima Pagani Huayra Roadster da 4 milioni di euro. Il team ci illustra tutti i passaggi che coccolano la vettura, a partire dalla pulizia dei cerchi, per passare alla decontaminazione chimica della carrozzeria, seguita dall’insaponatura, fino al risciacquo con asciugatura a mano del tutto. E sul finire del video ci fanno sentire l’inebriante suono del V12 della Huayra, come ciliegina sulla torta (e non perdetevi l'urlo della Pagani Huayra R, uno dei suoni automobilistici più belli).

L’auto è stata portata da Esoteric per pulire dettagliatamente la carrozzeria prima di applicarvi una pellicola protettiva, e ogni passo mette in evidenza tanta passione e dedizione nel coccolare la creatura di San Cesario Sul Panaro, ma chiaramente tutto quello che vediamo può essere fatto su qualsiasi tipo di mezzo, auto o moto che sia.

Ovviamente tirare a lucido le seducenti linee morbide della Pagani Huayra fa molto più effetto rispetto alle forme di una compatta o di un’utilitaria, ma non c’è dubbio che qualsiasi auto, pulita e brillante, ringiovanisce. E se questa esperienza sensoriale non vi è bastata, date un’occhiata al lavaggio di una Bizzarrini da 1 milione di euro ritrovata dopo 32 anni.