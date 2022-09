Lasciatevi confondere dalla nuova NIU SQi: la moto elettrica potente quanto una e-bike

In pochi anni, il brand cinese NIU è diventato un assoluto punto di riferimento nel settore degli scooter elettrici. Presto però il marchio porterà sul mercato la sua prima moto elettrica, la RQi, che successivamente potrebbe essere affiancata dalla particolare SQi.

Se la NIU RQi è un'assoluta realtà, tanto che l'abbiamo toccata con mano durante lo scorso EICMA (NIU presenta 7 nuovi prodotti a EICMA 2021), la nuova moto elettrica SQi è ancora sotto forma di render - anche se la sua prossima uscita è confermata in Asia. Sul fronte del design dovremmo avere un modello leggermente più compatto della RQi, del resto anche le caratteristiche sembrerebbero molto più modeste: abbiamo infatti un motore da appena 400 W e una velocità massima di 25 km/h.

Avete capito bene, NIU ha pensato a una bici elettrica travestita da moto, motivo per cui difficilmente la vedremo in Europa in questo formato. Da noi un prodotto simile dovrebbe raggiungere almeno i 45 km/h ed essere targabile come un 50 cc, ma non distraiamoci troppo. Continuando con la scheda tecnica abbiamo due batterie da 20 Ah oppure da 24 Ah capaci di promettere rispettivamente 65 km e 75 km di autonomia. In Cina, dove potrebbe effettivamente spopolare, NIU SQi "base" ha un prezzo di 8.999 Yuan, poco meno di 1.300 euro al cambio diretto, mentre la versione Extended Range arriva a 9.599 Yuan, poco meno di 1.400 euro.