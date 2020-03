Lasciate perdere i SUV, è questo il veicolo più sicuro per i vostri bambini

Siamo certi di non dovervi spiegare per quale motivo questo sia il momento migliore per appropriarsi di un piccolo e solidissimo carro armato piuttosto che un SUV. Questo Volvo C303 del 1975 è stato dichiarato essere il mezzo più sicuro disponibile in questo momento. Vediamo per quale ragione.

Il C303 ha a disposizione pneumatici capaci di scalare montagne, posti a sedere nell'abitacolo per sette persone e assali a portale (assale posizionato al di sopra del mozzo). Si tratta di feature parecchio utili nel caso doveste attraversare aree desolate una volta conosciute come "città" o "centri urbani". Non c'è però soltanto questo, ma anche un certo aspetto da vecchio veicolo militare, che fa la sua parte nel dare un maggiore senso di sicurezza.

Iniziando dalla propulsione vi diciamo che questo Volvo è mosso da un robustissimo motore B30 a sei cilindri in linea da 3,0 litri. Il carburante col quale rifornirlo è di tipo agricolo, a testimoniare la sua potenza non elevatissima, ma certamente la sua affidabilità. Il suo punto di forza è da ricercare nei rapporti del cambio, che permettono di raggiungere al massimo 125 cavalli di potenza, ma che al contempo possono trascinare il C303 attraverso i terreni più difficili.

Non mancano poi i differenziali bloccanti, che assieme agli assali a portale sollevano notevolmente il veicolo dal suolo permettendo una guida fuoristrada del tutto sicura. I pneumatici Goodyear da 37 pollici si mangiano il fango come fosse un gioco da ragazzi, e se non credete a tutto quello che avete letto finora basta diate un'occhiata al video in alto e a quello in fondo alla pagina, vi ricrederete.

