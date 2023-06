Mai lasciare una bottiglietta di plastica in macchina, ecco che cosa può succedere

Quella di un automobilista americano è stata un'esperienza a dir poco traumatica con una bottiglietta di plastica d'acqua. Dopo aver lasciato l'auto con la bottiglietta esposta ai raggi del sole, è stato chiamato d'urgenza in quanto il suo furgone aveva preso fuoco, andando letteralmente in fumo.

Non vi stiamo raccontando di un'auto elettrica bruciata, come ad esempio il caso della Tesla Model S che ha preso fuoco spontaneamente, o quello della Model 3 andata a fuoco dieci minuti dopo il ritiro.

Incriminata nella vicenda che vi raccontiamo, una semplice bottiglietta di plastica dell'acqua. Forse molti di voi sapranno dell'esistenza del cosiddetto effetto “lente”, che di fatto amplifica i raggi del sole causando una sorta di “raggio laser” che può portare a bruciare delle superfici.

In ogni caso vedere un'auto devastata dalle fiamme (episodio accaduto pochi giorni fa), per una semplice bottiglietta fa senza dubbio specie. Ovviamente non è automatico l'incendio, servono delle situazioni davvero particolari affinchè una bottiglietta d'acqua provochi una fiammella, ma è comunque sempre meglio evitare di dimenticarsi una bottiglia di plastica, soprattutto se esposta al sole, magari messa in zona cruscotto; sempre meglio posizionarla nella console centrale o negli scompartimenti delle portiere.

Negli scorsi mesi si era verificata un'altra vittima, leggasi Dioni Amuchastegui, un cittadino dello stato dell'Idaho, negli USA, che un giorno si era recato a pranzo con la propria auto; quando ha finito di pranzare si era accorto che dalla propria vettura stesse uscendo del fumo notando che la tappezzeria sotto la bottiglietta aveva iniziato a prendere fuoco.

I raggi del sole avevano colpito la bottiglia e l'acqua al suo interno aveva rifratto la luce, come accade ad esempio se si posiziona una lente di ingrandimento contro il sole. In quel caso se l'era comunque cavata con qualche piccola bruciatura, ma l'ultimo precedente, come si vede anche dalle foto pubblicate che trovate qui sotto, ha avuto conseguenze ben peggiori.