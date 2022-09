Lascia il pick-up in moto al Supercharger Tesla e va a fare la spesa: il video

In vista dell’imminente rivoluzione elettrica, che ci porterà a poter acquistare solo nuove auto elettriche a partire dal 2035, diversi Paesi del mondo hanno bisogno di più colonnine di ricarica. Quelle presenti oggi non sempre sono sufficienti e a volte sono anche occupate da vetture tradizionali...

Durante l’estate 2022 abbiamo percorso 4.500 km in auto elettrica e soprattutto al sud Italia (dove le colonnine sono già scarse) ci è capitato di trovare auto tradizionali parcheggiate sugli stalli elettrici, vi raccontiamo tutto nell’articolo 4.500 km in auto elettrica da nord a sud. Se da noi lo si fa per menefreghismo e maleducazione, negli Stati Uniti e in Canada esiste un vero e proprio fenomeno di sfida, con diversi proprietari di grossi SUV inquinanti e vetture sportive che parcheggiano volutamente sugli stalli di ricarica per dar fastidio agli utenti elettrici - soprattutto se questi possiedono auto Tesla.



Gli ultimi episodi arrivano proprio dal Canada, denunciati pubblicamente su Twitter. A Boisbriand in particolare, in Quebec, un possente pick-up Chevy Silverado 1500 High Country è stato beccato a una stazione Supercharger, posizionato appositamente per dar fastidio agli utenti Tesla che hanno bisogno di ricaricare. La storia però è ancor più surreale. Chi ha realizzato il video pubblicato su Twitter ha raccontato di questo pick-up lasciato in moto e parcheggiato, senza nessuno all’interno. Ci son voluti 15-20 minuti perché il proprietario tornasse alla vettura dal vicino supermercato, il quale ha anche spiegato sarcasticamente che acquistare una Tesla era il suo sogno e che parcheggiando in quel modo si stava preparando all’imminente rivoluzione.



Che il costo del gasolio sia talmente basso in Canada da incoraggiare gli utenti a tenere sempre in moto le proprie auto oppure si tratta di un’assoluta mancanza di rispetto? La classica “gente che non sa stare al mondo”, con zero considerazione non solo degli utenti Tesla ma anche dell’intero pianeta. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, lasciare un pick-up in moto mentre si fa la spesa (probabilmente per tenere fresco l’abitacolo, o magari solo per far arrabbiare ancora di più gli utenti elettrici) è un’azione che non riusciamo neppure a commentare… In ogni caso il Supercharger di Boisbriand è spesso bersaglio di azioni simili, poche settimane fa nella stessa situazione era stata trovata una Lamborghini… Lasciamo a voi le conclusioni.