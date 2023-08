Lascia le chiavi dentro l'auto: un uomo in Canada sfonda il parabrezza con un mattone

Può capitare di chiudere le chiavi all'interno delle auto e ciò ha portato a molte soluzioni creative per recuperarle. Le automobili moderne spesso offrono la possibilità di sbloccare l'auto da remoto, anche a distanza considerevole. Tuttavia, un uomo residente a Richmond, in Canada, ha scelto un approccio insolito e bizzarro.

Di cose bizzarre ne accadono continuamente, l'ultima che vi abbiamo raccontato riguarda una Toyota finita al secondo piano di un'abitazione; in questo video (rimosso poi dal web dai moderatori di Reddit canadesi), della durata di due minuti, invece si sente chiaramente che i passanti stavano suggerendo all'uomo (probabilmente straniero perchè sembrava non comprendere la lingua) di chiamare il carro attrezzi.

L'autore del video sembra persino cercare di spiegare all'autista che c'è una sorta di rete all'interno del parabrezza (serve a impedire che si sbricioli in caso di indicente) e che romperlo non avrebbe funzionato. Invece, suggerisce di rompere il vetro della portiera posteriore del guidatore e si avvicina all'auto per indicare dove farlo, cercando di evitare possibili confusioni dovute alla barriera linguistica. Nonostante ciò, l'autista sembra risoluto nell'intenzione di rompere il parabrezza, adducendo che tanto era già rotto.

A questo punto, gli spettatori cercano di fare del loro meglio e lo incoraggiano a continuare a rompere il parabrezza. Uno di loro addirittura gli porge una borsa per permettergli di infilare in modo sicuro il braccio attraverso il vetro rotto e recuperare le chiavi.

Le tecnologie, per fortuna, ci consentono di non dover ricorrere a queste misure estreme per entrare nei nostri veicoli. Il mercato delle chiavi per automobili, tuttavia, vive tutt'oggi una linea tutta propria, alcune possono essere stravaganti: in un passato articolo abbiamo parlato delle chiavi per auto più assurde e tecnologiche sul mercato.