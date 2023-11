A Las Vegas la Formula 1 utilizzerà anche The Sphere: ecco cosa mostrerà

La Formula 1 ha annunciato i dettagli sull'uso della struttura avanzata chiamata Sphere, del quale abbiamo scritto un approfondimento, durante il Gran Premio di Las Vegas. La rock band U2 ha dovuto sospendere le sue esibizioni per oltre tre settimane a causa della gara.

Liberty Media, proprietaria della Formula 1, ha stretto un accordo con la direzione della Sphere per utilizzare parte del terreno circostante per la pista della gara. Greg Maffei, CEO di Liberty Media, ha spiegato che la società affitterà l'intera struttura e proietterà pubblicità sulla struttura durante la gara.

Ciò ha comportato la chiusura temporanea dell'impianto per gli altri eventi, con i mancati introiti che sono stati compensati attraverso accordi di sponsorizzazione e la vendita diretta dei diritti pubblicitari durante la gara.

Maffei ha sottolineato che la F1 spera di sfruttare maggiormente la Sphere in futuro, ma il poco tempo disponibile per pianificare l'evento inaugurale ha limitato le possibilità. Il cantante dei U2, Bono, ha annunciato dal palco la pausa nelle esibizioni spiegando che stavano "restituendo Las Vegas alla F1".

Aria di cambiamenti in Formula 1? Chris Horner ha recentemente manifestato alcune criticità riscontrate nel formato sprint. Questo, secondo molti addetti ai lavori, non sarebbe sufficientemente attrattivo per il pubblico.