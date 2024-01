Larini: 'Alfa Romeo 155? Nel DTM non ci presero sul serio, era un'auto da rally...'

Nicola Larini è considerato un vero e proprio mito in casa Alfa Romeo. Fu infatti lui con la 155 a vincere il DTM battendo i tedeschi in casa loro, ed entrando di diritto nell'olimpo dei più grandi piloti italiani di sempre.

Nelle scorse ore Motorsport-Total.com ha ricordato quel magico torneo del 1993 intervistando proprio il suo protagonista, il pilota toscano 60enne il prossimo mese di marzo. "Durante i test invernali a Hockenheim – ricorda Larini - alcuni ragazzi mi si sono avvicinati in hotel: 'Cosa vorresti fare contro le Mercedes?' mi è stato chiesto, ed io ho gli detto che eravamo lì per fare del nostro meglio".

All'epoca c'era un pregiudizio molto diffuso nei confronti delle Alfa Romeo: "Per loro era un'Alfa Romeo e non un'auto da corsa. All'inizio in Germania era così. Ma le cose sono cambiate già dopo la prima gara”.

Nella tradizionale sfida di apertura di Zolder, nell'aprile di 31 anni, Alfa Romeo e Larini vinsero le due gare sotto la pioggia, con cinque podi su sei, facendo subito capire ai rivali tedeschi quale stagione li aspettasse.

Il team del Biscione era semplicemente fantastico, e di fatto la maggior parte degli uomini in rosso veniva dalla squadra Lancia che due anni prima annunciò il ritiro dai rally, per la serie ”Abbiamo vinto troppo, togliamo il disturbo”.

L'Alfa Romeo 155 DTM aveva 420 cavalli e pesava solo 1.040 chilogrammi: "Si trattava sostanzialmente di una tecnologia rally migliorata per i circuiti", spiega Larini che poi precisa: "Certo, la macchina era abbastanza veloce per vincere, ma l'affidabilità era la chiave. Non ho mai avuto problemi. Questo perché la macchina era semplice. Aveva ancora il cambio ad H e non un cambio sequenziale".

La 155 venne realizzata con la trazione integrale, fatto comune per il rally ma insolito nelle corse per le auto da turismo. “Siamo sempre stati molto lenti nei rettilinei – spiega ancora Larini - ma avevamo un vantaggio per quanto riguarda il degrado delle gomme perché la Mercedes utilizzava più gomma. Anche la trazione in uscita dalle curve lente era molto buona. E la macchina era anche molto forte in frenata, perché le ruote si bloccavano di meno grazie ai due differenziali”.

A Motorsport-Total.com ha parlato anche Giorgio Francia, che svolse il ruolo di pilota per lo sviluppo della 155: "Era un campionato tedesco, un ambiente tedesco e regolamenti tedeschi. Sergio Limone e Pino d'Agostino (capo motore; ndr) ci sono comunque riusciti. Non era scontato, perché le regole non solo erano nuove, ma erano anche scritte in tedesco. Non erano sicuri ma avevano ragione”.

Larini ha poi raccontato alcuni trucchi utilizzati da Alfa per restare nel regolamento, a cominciare dall'aneddoto legato agli iconici 4 scarichi della 155 rivolti verso l'alto: “Ci sono molte storie sul design dello scarico, ma la verità è che era troppo rumoroso. Quindi piegandolo in quella posizione fu un trucco per ridurre il rumore. Ma ha creato un grosso problema: ogni volta che un'auto ti colpiva da dietro, lo scarico si bloccava", ed è per questo che i piloti Mercedes avevano ricevuto l'ordine specifico di danneggiare lo scarico esposto.

Per schernire Mercedes, il team manager di Alfa Romeo, Claudio Cierichi, fece realizzare un nuovo logo Alfa: al posto del bambino nella bocca del serpente venne messa una stella che rappresentava Mercedes.

La vittoria Alfa Romeo, oltre a rendere orgogliosa l'Italia, contribuì a far aumentare le vendite del Biscione in Germania: all'improvviso nessuno parlò più della “vecchia Alfa Romeo” ma tutti volevano una 155.