Lapo a Fedez: 'Vuoi comprare una Panda? Preparati alle emozioni della 4x4'

Negli ultimi tempi Fedez e Lapo Elkann sono entrati a gamba tesa sulle principali pagine di cronaca mondana e non: il primo per il caos creatosi al Concertone del Primo Maggio, il secondo per la polemica con Hyundai. Ora i due sono arrivati a dialogare via social della Panda...

La questione Fedez-Primo Maggio la conoscerete certamente tutti: il cantante ha detto “cose scomode” in diretta nazionale, a causa delle quali ha discusso animatamente con i vertici di Rai3. In molti gli hanno rimproverato di essere un “uomo del popolo che gira in Lamborghini”, nello specifico il sindacalista Marco Bentivogli ha commentato “Un santo in Lamborghini potevamo risparmiarcelo”. Fedez dal canto suo aveva risposto “Non la uso più la Lamborghini, magari se compro una Panda sono più credibile e posso dire quello che penso?” e qui è entrato in gioco Lapo Elkann.

Il rampollo di casa Agnelli ha una passione smodata per la Panda originale, in particolare quella 4x4 che con Garage Italia ha rivisitato in diversi modi, e ha così risposto: “Ottima scelta la Panda. Fatti sentire Fedez che ti aiuto a sceglierla. Ps. Preparati, non so se reggeresti l’emozione della 4x4 in off-road”. Cosa aggiungere, questa volta ha vinto a mani basse Lapo per questioni di tempismo e opportunismo, chissà che Fedez non lo ascolti sul serio…