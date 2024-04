Lapo Elkann: 'Vestire i panni del nonno in Race for Glory un'emozione, i suoi abiti...'

Chi ha visto il film Race for Glory avrà sicuramente notato il cameo di Lapo Elkann, che per l'occasione ha indossato i panni del nonno, l'Avvocato Gianni Agnelli, in una scena in ascensore con Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio).

“No, non era un abito originale di mio nonno – ha raccontato Lapo parlando in esclusiva con il numero di Novella 2000 di questa settimana - ma è stata fatta insieme al regista, a Scamarcio e a tutto lo staff del film una ricerca molto approfondita per individuare tessuti e stile infinitamente simili a quelli che indossava mio nonno”.

Il nipote dell'ex numero uno della Fiat spiega di indossare spesso gli abiti del nonno, soprattutto se si sente “particolarmente fragile”, o se deve “affrontare una situazione di tensione”, in quanto per lui sono come “un rifugio sicuro. Avvolto nei suoi tessuti, nelle sue giacche mi sento più protetto. Come se lui da lassù mi trasmettesse l’energia che mi serve in quel momento”. Lapo Elkann sottolinea di amare diversi completi di Gianni Agnelli, “Tra questi amo moltissimo un gessato che mi ha dato, e un altro con la ‘g’ di Gianni”.

Tornando al film Race for Glory, in cui si ricorda la grande sfida fra Lancia e Delta vissuta in prima persona da Cesare Fiorio, Lapo Elkann ha descritto la sua recitazione come una “grande emozione”, definendo il regista Stefano Mordini “incredibile, bravissimo, estremamente carino nella sua grandissima professionalità, come altrettanto Riccardo Scamarcio e tutto il cast del film”. Lapo Elkann svela di essersi sentito a casa e “questo mi ha messo subito a mio agio e mi ha permesso di passare una giornata insieme a loro nel fare il cameo, che mi ha dato immensa gioia, orgoglio e grandissima felicità poter interpretare mio nonno”.

Vestire i panni del nonno, anche se solo per pochi istanti, è stata una “grandissima emozione”. E ancora: “Il risultato mi ha dato una grande gioia e soddisfazione: un film che emoziona. È un film fantastico per chi ama le auto, ma anche per chi vuole prendere gusto nell’amare le auto. È un film fatto di adrenalina, di avventura, ma di un’avventura vera e di un’avventura che è successa e che ha segnato la storia dell’automobilismo e del rally. Dunque estremamente stimolante, meravigliosa da vedere e da godersi tutta”. Secondo Lapo Elkann si tratta di una “grande storia dell'ingegno italiano, che riesce sempre a battere la competitività di macchine straniere nel mondo delle corse. È una dimostrazione che gli Italiani, quando vogliono, sono più forti di tutti”.

