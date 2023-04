Lapo Elkann, strigliata a Ferrari: 'Serve serietà, diamoci una svegliata, basta politica'

Lapo Elkann torna a strigliare la Scuderia Ferrari Formula 1 alla luce dell'inizio di stagione 2023 tutt'altro che idilliaco. La Rossa ha esordito nel nuovo mondiale con delle prestazioni deludenti, e in vista della gara di Baku di fine mese serve una scossa.

Dopo il tweet velenoso dello scorso 5 aprile, Lapo Elkann ha cercato di incitare nuovamente gli uomini di Maranello, ancora una volta con un post sul social dell'uccellino. Uscendo allo scoperto nella giornata di ieri ha scritto: “La Ferrari ha bisogno di serietà e di una squadra vincente nei box e fuori. È ora di darci una svegliata, basta con politica e giochini, così non si vincerà mai”.

Non è ben chiaro quale sia il riferimento specifico del nipote dell'Avvocato, ma evidentemente il buon Lapo è più informato di noi e sta cercando di dare una bella strigliata alla Ferrari in vista dei prossimi appuntamenti. Lo stesso nipote dell'ex numero uno di Fiat ha aggiunto: “L’unione fa la FORZA ma purtroppo certi non lo capiscono”. Anche in questo non è facile capire il riferimento: che vi sia qualcuno che stia remando contro nel box Ferrari? O forse è un semplice riferimento ai tifosi della Rossa, un invito a restare uniti in questo momento di difficoltà senza troppe critiche?

Di quest'ultimo parere è Carlos Sainz che negli scorsi giorni ha dichiarato: “Dovete comprendere che nessuno è più contrariato o arrabbiato o infelice per la situazione di ogni singolo membro del team qui. Siamo noi a non essere contenti. Noi siamo i primi a non gradire la situazione e siamo quelli che stanno dando il massimo per ribaltare la situazione, perché si tratta anche del nostro ego e delle nostre prestazioni. Siamo orgogliosi di essere la Ferrari e vogliamo portare avanti la Ferrari. A volte i commenti dei media sono più una distrazione e ci trascinano verso il basso piuttosto che aiutarci. È solo che le critiche eccessive non aiutano – ha aggiunto - e questa mancanza di aiuto non è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento. Per questo cerchiamo di stare alla larga da questi commenti. Non abbiamo bisogno di ulteriori distrazioni o di altre persone che ci trascinano giù”.

Ricordiamo che Carlos Sainz era stato penalizzato in Australia di 5 secondi nel finale caos del Gp, ma la Ferrari ha fatto ricorso e nei prossimi giorni si scoprirà se sarà stato ammesso o meno.