Lapo Elkann respinto dalla pit lane a Monza: il video che ha scatenato i fan Ferrari

A una settimana di distanza dal Gran Premio di Formula 1 di Monza, dove Ferrari si è presentata con una livrea speciale, è divenuto virale un video con protagonista Lapo Elkann, inerente la gara sul circuito brianzolo. Come si nota dal filmato che trovate qui sotto, il rampollo della famiglia Agnelli non ha potuto entrare in pit lane.

Nonostante la presenza di decine di persone che con la Formula 1 c'entrano ben poco, leggasi influencer più o meno famosi, Lapo Elkann, la cui famiglia è proprietaria di Ferrari (il presidente è il fratello John per chi non lo sapesse), è stato rimbalzato dalla security all'ingresso della pit.

Nel video, che sta facendo il giro del web, si vede chiaramente come Lapo sia alquanto popolare nel circus, con abbracci a destra e a sinistra, compreso uno caloroso con Carlos Sainz; si notano anche diverse persone con gli smartphone a scattare foto, ma la guardia è parsa inamovibile e alla fine il “povero” Lapo è stato costretto a tornare da dove era venuto.

I social sono letteralmente insorti in queste ore, e sono stati molti coloro che hanno fatto notare l'eleganza del nipote dell'Avvocato, che non sembra protestare più di tanto ne dare vita a scenate che magari qualcuno molto meno famoso di lui, ma più social, avrebbe fatto.

Un comportamento da signore che non è passato inosservato. “Scusate io non me ne intendo molto di F1, ma perché non lo hanno fatto entrare, visto che la Ferrari è della sua famiglia?”, scrive un'utente, mentre un altro aggiunge: “Potrei capire all'estero, ma non conoscere Lapo Elkann in Italia è da co*lioni su”.

E ancora: “Ma quelli lo sanno che la scuderia è della sua famiglia?”, mentre uno fa notare: “Abbastanza incomprensibile ma l’unica spiegazione possibile è che il tipo della security stia applicando un protocollo. Però certo una cosa assurda, sembra un episodio molto spiacevole. Complimenti comunque a Lapo per la grande signorilità e lo stile dimostrato. Non è da tutti”. Sulla falsa riga: “Che gran signore avrebbe potuto dire ma guarda che io sono il proprietario della Ferrari esercitare il suo “potere “ cosa che avrebbero fatto quasi tutti , ed invece anche se non contento ha accettato le regole”.

Daniele De Felice, l'utente che ha postato il video su X, commenta: “A me pare scandaloso che Lapo Elkann sia stato trattato così dalla sicurezza FIA a Monza. Poi in pit-lane vedi influencer e gente che non sa nemmeno cosa sia una F1”.

Lapo Elkann ha pubblicato spesso e volentieri tweet velenosi contro Ferrari, ma sicuramente non sarà stato quello il motivo del suo “rimbalzo”. Qui sotto il video incriminato.