Lapo Elkann e la frecciata a Lamborghini: 'L'Urus sembra una Dacia'

In un recente tweet Lapo Elkann ha confrontato i due SUV più performanti che l’Italia può offrire: Lamborghini Urus e Ferrari Purosangue. Nel breve commento, contraddistinto dalla goliardia a cui ci ha abituato il rampollo di casa Agnelli, il Super SUV di Lamborghini viene spietatamente paragonato ad una Dacia.

Le due vetture si contendono gli stessi clienti, pur non condividendo molti elementi progettuali. Partiamo dall’essenza stessa delle due auto: Lamborghini ha da sempre definito l’Urus un Super SUV, mentre Ferrari non ha mai accostato l’acronimo alla Purosangue. Sotto al cofano anteriore della Lambo batte un motore V8 biturbo da 4,0 litri, dotato di ben 666 CV nella sua ultima versione, che equipaggia Urus S e Urus Performante. Ferrari, invece, ha adottato il leggendario V12 aspirato da 6,5 litri, capace di sprigionare ben 725 CV. Parlando di prezzo la differenza è netta, per acquistare un Urus servono tra i 235.000 e i 266.000 euro, mentre il listino della Ferrari Purosangue parte da quota 390.000 euro.

Il tweet è chiaro: “Provato Urus e Purosangue. L’Urus sembra una Dacia”, con a supporto una serie di emoji che ridono a crepapelle. Lapo non è da meno nei commenti del tweet, definendo l’Urus “un’auto da coatto” con fanali posteriori “da tamarro”. Ma la stoccata più grande è la risposta ad un utente che scherzosamente invoca il fair play: “Sì ma non su Ferrari e Lamborghini, uno faceva i trattori, l’altro la storia dell’auto mondiale”.

Voi preferite Urus o Purosangue? Il caro Lapo Elkann poteva essere più elegante nei confronti della casa di Sant’Agata Bolognese?