Lapo Elkann attore in Race for Glory: cameo dell'Avvocato Agnelli nel film Lancia vs Audi

Uscirà questa settimana l'atteso film Race for Glory in cui si ripercorre la storia sfida fra la LLancia 037, unica RWD a battere le auto integrali, e l'Audi Quattro.

Una pellicola che ricorda quell'emozionante duello del 1983 fra il genio, la sregolatezza e lo stile italiano, e l'ingegneria tedesca, che ha visto il Belpaese trionfare a livello di team, lasciando comunque il titolo piloti ai tedeschi.

A recitare ci sarà Riccardo Scamarcio, che interpreterà Cesare Fiorio, leggenda del motorsport italiano, e un po' a sorpresa, Lapo Elkann, l'anno scorso respinto dalla pit lane di Monza.

Il nipote dell'Avvocato Gianni Agnelli reciterà in un cameo, una piccola parte, in cui interpreterà proprio il nonno, storico presidente Fiat. Nella clip mandata in onda sabato pomeriggio dal programma Mediaset Verissimo, si vedono Lapo e Riccardo in ascensore, con Agnelli che si rivolge così all'ingegner Fiorio (interpretato appunto da Scamarcio): “Vuole sapere un fatto curioso, dottor Fiorio? Sa cosa mi ha chiesto mia nipote per il suo compleanno? Un’Audi Quattro. Sono forti ’sti tedeschi. Buon lavoro”, e dopo qualche istante di pausa ha chiosato dicendo: “E buona fortuna”.

Subito dopo è giunto il videomessaggio di Lapo Elkann per il pubblico di Verissimo e per Scamarcio (ospite della puntata): "Buongiorno, oggi siamo qui a parlare di Race for Glory, questo film fantastico che Riccardo Scamarcio ha fatto. Ho avuto l'onore e il piacere di poter fare un cameo interpretando il ruolo di mio nonno in una leggendario storia che è la storia dei rally fra Lancia e Audi, Audi e Lancia, in un periodo storico dei rally. Per me è stata una grandissima emozione grazie a Riccardo sono riuscito, come dire, a dare il megglio di me con il suo supporto e il suo aiuto, e devo dire che questo film mi fa impazzire, per chi ama le auto è pazzesco, per chi ancora non le ama è un modo per innamorarsene, dunque sono qui oggi con voi per fare i complimenti a Riccardo e a tutto il team, augurandomi che questo film abbia un grande successo e al contempo successo ne approfitto per mandare un grandissimo bacio a Silvia Toffanin. Grazie a tutti, un bacio a Silvia e un abbraccione e bacione anche a Riccardo, non vedo l'ora di vedervi al cinema per vedere Race for Glory". Nel link qui sotto potete vedere il cameo di Lapo Elkann nel film.