Lando Norris è il pilota più cool della F1: guida una Lamborghini Miura

Il pilota di Formula 1 Lando Norris è stato visto guidare privatamente una Lamborghini: si tratta di una rara Lamborghini Miura S, un veicolo particolarmente pregiato. Il 23enne sembra apprezzare anche le auto sportive di lusso al di fuori delle piste di Formula 1.

La Lamborghini Miura, disegnata da Marcello Gandini, è considerata la prima vera supersportiva e una delle auto più belle di tutti i tempi. Si stima che siano state prodotte solo 764 Miura tra il 1966 e il 1973, e Lando Norris può vantare di possederne una. Si dice che questa Miura S da 370 CV sia stata oggetto di un restauro completo secondo i desideri di Norris. La combinazione di cerchi dorati e vernice blu scura è affascinante, ma gli interni arancioni brillanti sono il vero punto forte. In casa McLaren ricordiamo che la mitica W04 di Lewis Hamilton è attualmente all'asta.

Il valore di una Lamborghini Miura si attesta ora tra 1,5 e 2 milioni di euro, a seconda del modello e della storia, rendendola tre o quattro volte più preziosa della nuova ammiraglia Lamborghini V12 Revuelto. Inoltre, Norris non si limita a guidare la Lamborghini Miura nella sua vita privata. Ha anche preso in consegna la sua McLaren 765 LT Spider da 765 CV con numerosi pezzi personalizzati MSO (McLaren Special Operations) solo pochi mesi fa, ed è stato visto più volte a Monaco alla guida di questa supercar (dopo la mitica Ferrari Enzo, Fernando Alonso ha messo in vendita una stupenda McLaren Elva).