Lando Norris e Leclerc sorprendono ai primi test F1 2022: lo spettacolo in video

Neanche il tempo di ammirare le nuove monoposto per il Campionato del Mondo di Formula 1 - tra cui la fantastica Ferrari F1-75 sviluppata a Maranello - che i piloti e le rispettive scuderie sono scesi sulla pista spagnola a Barcellona per condurre i primi test dell’anno. A volare e sorprendere il pubblico sono McLaren e Ferrari!

Dopo una stagione 2021 tutto sommato notevole, la scuderia di Woking si è confermata – per ora – la migliore in pista con il tempo di 1'19"568 registrato dal giovane pilota britannico Lando Norris su gomme morbide: “Sono davvero felice di essere tornato al volante. È bello essere di nuovo in macchina e spingersi di nuovo oltre il limite. È stato interessante e un bene per me abituarmi alla nuova monoposto, è bello avere un cambiamento”, ha dichiarato.

A sorprendere allo stesso modo è stata la Ferrari, protagonista vera e propria della sessione con Charles Leclerc e Carlos Sainz rispettivamente al secondo e al terzo posto nella classifica assoluta della prima giornata. Il monegasco ha registrato il tempo di 1'20"165 e ha preso il comando della sessione nella mattinata, mentre il pilota spagnolo è arrivato alla bandiera a scacchi con il tempo di 1'20"416. Seguono poi George Russell e Lewis Hamilton in quarta e quinta posizione, mentre Max Verstappen è arrivato nono ma ha concluso il maggior numero di giri in pista, ben 147.

L’obiettivo di questi test, ovviamente, non è quello di dare il meglio ma raccogliere i dati su pista e provare le vetture per effettuare i paragoni del caso con i dati di fabbrica, affinché si possano comprendere le differenza tra la teoria e la pratica.

In compenso, noi spettatori possiamo goderci la vista dalle telecamere grazie al canale ufficiale Formula 1 che, su YouTube, ci ha deliziati con più compilation delle monoposto 2022 in pista. Che dire, sono davvero spettacolari!

A proposito di Formula 1, attenzione all’arrivo del "VAR" per il campionato 2022!