Lando Norris, 3,5 milioni di euro di auto in garage... ma odia guidare

'L'abito non fa il monaco', oppure ancora 'non giudicare un libro dalla copertina', e si potrebbe continuare all'infinito. Tutto ciò per raccontare una situazione che ha del surreale. Già, perché se si pensa a un pilota di Formula 1, uno tra i più in voga del momento, viene subito in mente la figura di un automobilista provetto, e invece Lando Norris...

Nonostante il giovanissimo britannico classe '99 sia uno dei piloti più in vista sulla griglia di partenza della F1, e ricordiamo che la stagione 2024 ha appena avuto inizio con il Gran Premio del Bahrain, dove Norris ha chiuso con un promettente sesto posto, a quanto pare la guida fuori dal circuito non rientra tra le sue più grandi passioni. La scorsa annata il nastro nascente della McLaren (McLaren al lavoro su una hypercar: 1.000 CV, ibrida e porte ad ali di gabbiano) ha chiuso la stagione racimolando ben sette podi; un risultato che gli ha garantito un'estensione di contratto con un benefit mica male. Si tratta di una McLaren 765LT dal valore di quasi 330.000 euro, peccato che questa supercar verrà usata poco.

A rivelare questa sua riluttanza per la guida fuori pista è stato lo stesso pilota durante la chiacchierata nel podcast dell'ex calciatore Peter Crouch, That Peter Crouch Podcast. A quanto pare per il ventiquattrenne le strade di città sono troppe pericolose, tant'è che ha ammesso di avere più paura quando è in strada che su una monoposto da corsa. Inoltre, ha anche sottolineato i vari motivi che gli fanno credere ciò, e tra questi c'è anche il modo in cui Norris viene trattato dagli altri automobilisti quando viene riconosciuto alla guida.

Comunque sia, la strana avversità al volante del pilota McLaren non solo può risultare quasi surreale, ma anche un grande spreco di auto di lusso. Nel parco auto di Norris, infatti, ad accompagnare la 765LT troviamo anche una Rolls-Royce Wraith da oltre 400.000 euro, una McLaren Senna dal valore monstre di oltre 900.000 euro, una Fiat Jolly d'epoca da circa 32.000 euro e una Lamborghini Miura che sfiora i 2 milioni di euro (Lando Norris è il pilota più cool della F1: guida una Lamborghini Miura).