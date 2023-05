Land Rover svela la Defender Works Islay Edition: costa come una Bentley ma quanto fascino

Nel mondo dell’auto ci sono moltissime icone e sono le più disparate: dalle utilitarie che hanno fatto la storia come la Fiat Panda, alle super sportive che hanno segnato un’epoca. Ebbene, nel segmento dei fuoristrada uno dei modelli più iconici e leggendari è senz’altro il Land Rover Defender nella sua forma originale.

Dal 2016 il Defender “classico” non è più in produzione e al suo posto è arrivato il suo erede (a quanto pare dal 2025 arriverà anche il Land Rover Defender elettrico), più giovane, tecnologico e attraente per i tempi moderni, ma quando si pensa al veicolo in questione viene in mente il modello originale, che oggi ritorna con un’edizione speciale e limitata.

Land Rover Classic ha tolto i veli dalla Defender Works V8 Islay Edition, ovvero una versione speciale dedicata al modello Serie II del 1965 appartenuto a Spencer Wilks, uno dei fondatori di Land Rover nonché Managing Director di Rover Car Company.

Il Defender Islay Edition si basa sul modello prodotto tra il 2012 e il 2016 ma la casa dichiara di averlo completamente restaurato, riprogettato e aggiornato, e verrà costruito in una serie limitatissima di soli 30 esemplari, nello specifico 17 unità a passo corto e le restanti 13 a passo lungo. Sotto al cofano riposa un motore V8 5.0 litri da 405 CV e 515 Nm di coppia che muove le quattro ruote motrici tramite una trasmissione automatica con cambio ZF a 8 rapporti.

Altre modifiche interessano i gruppi ottici a LED, nuove sospensioni, impianto frenante più performante, mentre la carrozzeria si tinge di Heritage Gray a contrasto con la tinta Limestone che contraddistingue i cerchi e il tetto. Inoltre, essendo un esemplare ispirato al passato, non poteva mancare una griglia retro con badge del passato.

Infine veniamo alle dolenti note: il Defender Islay Edition è un esemplare speciale e a tiratura limitata, e il suo prezzo eguaglia quello di una Bentley Bentayga, ovvero 230.000 sterline (circa 264.500 euro) per la 90 e 245.000 sterline (circa 280.700 euro) per la 110.