Questa Land Rover è in realtà una torta gigante: ecco chi l'ha fatta

Guardate bene questo Land Rover Defender, notate qualcosa di strano? Probabilmente vi abbiamo spoilerato tutto con il titolo dell’articolo, sappiate però che si tratta di una torta, non di un’auto vera.

A commissionare l’opera è stata la stessa Land Rover nel 2015, anno in cui il marchio ha toccato quota 2 milioni di Defender costruiti. Assemblare una vettura in catena di montaggio è un processo che più o meno tutti conoscono, come si fa invece a montare una torta di questo tipo? Ve lo racconta l’autrice, che ha pubblicato sul web un video in time-lapse della creazione della gigantesca torta Defender.

A firmare il capolavoro è stata Lara Mason, la pasticciera britannica che sta sfondando su TikTok e a breve lancerà anche il sito di Cake Anything. La “baker” è diventata famosa non solo per le sue automobili-torta ma anche - e soprattutto - per via di opere legate alla cultura pop come Harry Potter, Billie Eilish, il piccolo Grogu (meglio conosciuto come Baby Yoda dalla serie TV di Disney+ The Mandalorian).

Tornando al Defender, parliamo di una torta sufficiente a “sfamare” 2.000 persone. Land Rover ha talmente apprezzato la collaborazione da aver replicato qualche tempo dopo in occasione dell’apertura di una nuova fabbrica - questa volta però ordinando un motore-torta.