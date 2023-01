Land Rover Range Rover a dura prova nel test dell'alce: il peso si fa sentire

Il Range Rover è considerato uno dei migliori SUV in termini di lusso e capacità in offroad, ma il severo test dell’alce svolto da km77.com è riuscito a metterlo in difficoltà. La Range Rover non è certo un peso piuma, e questo non aiuta nella manovra che simula la schivata di un ostacolo presente sulla corsia di marcia.

Bisogna però precisare che il modello preso in esame dal team iberico - in particolare parliamo della Range Rover plug-in hybrid meno potente presente in gamma - é stato sviluppato per offrire comfort e capacità di avanzare su ogni terreno, non certo con velleità sportive, dunque il risultato della prova, per quanto basso, é comunque buono in relazione all tipologia di veicolo.

La velocità benchmark dell’esercizio é di 77 km/h ma dopo un primo passaggio a 76 km/h é stato subito chiaro che quei valori non sarebbero stati alla sua portata. Il peso extra della batteria extra da 38,2 kWh non ha aiutato, assieme al controllo di stabilità piuttosto invasivo e premuroso nel cercare di tenere a bada il SUV inglese. Alla fine, il miglior risultato senza abbattere i coni è stato di 63 km/h, ovvero la velocità il cui il Range Rover si è mostrato docile e controllabile.

E restando in tema di SUV, ma più piccoli, di recente BMW X3 ha fatto faville nel test dell’alce con un risultato da riferimento.