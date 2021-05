Il Land Rover Evoque di prossima generazione sarà completamente elettrico

Negli ultimi due anni, chi più rapidamente chi con più calma, quasi ogni produttore di auto ha annunciato la propria strategia utile a trasformare la gamma di veicoli proprietari in veicoli dotati di motore elettrico e batteria.

Non poteva fare eccezione neanche Land Rover, che a quanto pare sta per lanciare una nuova generazione a zero emissioni per i modelli Evoque e Discovery Sport. Ciò sarà possibile grazie allo sviluppo di una nuovissima piattaforma, fatta apposta per ospitare i grossi pacchi batterie.

L'architettura, definita come Electrified Modular Architecture (EMA), è progettata non solo per consentire la realizzazione dell'alimentazione alternativa, ma anche per garantire sistemi di assistenza alla guida avanzatissimi e un'avveniristica connettività cloud.

L'ambizione della casa automobilistica britannica non si ferma a questo però, poiché tra gli obiettivi dei modelli basati su piattaforma EMA c'è anche quello di risolvere ogni problema relativo alla qualità attuabile per via di un design semplice ed efficiente. La prossima Evoque, attesa per il 2024, potrebbe essere il primo modello a basarsi su tale tecnologia, mentre la nuova generazione di Discovery Sport dovrebbe arrivare subito dopo.



In base a quanto recentemente riportato da Autocar, l'architettura EMA sarà talmente duttile da consentire pure l'impiego combinato di motore elettrico e termico, con quest'ultimo che si impegnerà a fare da range extender garantendo un'autonomia per singola carica da record. Secondo delle stime preliminari, i modelli basati su piattaforma EMA andranno a costituire almeno la metà delle vendite globali Land Rover entro il 2030.



Avviandoci a chiudere senza allontanarci dal marchio inglese, vogliamo rimandarvi ad un Land Rover assolutamente peculiare: il suo proprietario l'ha fatto modificare per aggiungervi componenti arrugginiti, e non stiamo scherzando. In ultimo ci teniamo a mostrarvi un interessante quanto rilassante video: ecco un piccolo Land Rover mentre nasce dal legno.