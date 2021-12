Land Rover Discovery si ribalta dopo l'urto con la GR Yaris: il video è imbarazzante

Non finiremo mai di ripeterlo, per strada bisogna prestare attenzione, perché per rovinare la propria giornata e quella altrui basta davvero pochissimo. E un video postato su Twitter ne è il chiaro esempio. La disattenzione assieme alla poca pazienza hanno innescato un’incidente a dir poco imbarazzante ma almeno innocuo.

L’incidente è avvenuto nei pressi di una rotonda di Birmingham, in Inghilterra, dove la dashcam di un’auto ha ripreso tutta la vicenda che ha visto coinvolte una Land Rover Discovery Sport e una Toyota GR Yaris. Citando i soli nomi delle vetture molti potrebbero trarre delle conclusioni affrettate e immaginare che la colpa sia del proprietario della piccola sportiva, ma non c’è niente di più sbagliato.

Il conducente della Land Rover, dopo aver dato la precedenza ad una Nissan Juke che sopraggiungeva dalla destra (vi ricordiamo che in Inghilterra le rotonde si percorrono in senso antiorario), si è immesso nella corsia di mezzo che però appariva piuttosto congestionata con una coda di vetture chiusa appunto da una Toyota GR Yaris rossa.

A questo punto il guidatore del SUV ha deciso di scartare sulla destra accelerando, per superare la fila passando nella corsia più interna, ma nel farlo ha urtato la parte posteriore destra della Yaris, che in quell’attimo si è trasformata in una sorta di rampa di lancio che ha fatto decollare il Discovery, che si è esibito in un cappottamento terminato sottosopra sull’asfalto. Oltre il danno la beffa, dato che la piccola compatta giapponese sembra che non abbia risentito in alcun modo della botta ricevuta, almeno a prima vista.

Discorso diverso per il SUV inglese, che ha riportato evidenti danni nella parte frontale e laterale della carrozzeria, a cui bisogna aggiungere i danni al tetto e tutto quello che consegue all’esplosione degli airbag. Come detto, una piccola disattenzione ha bassissima velocità, si è trasformata in un incidente da oscar.

E questa vicenda ci riporta alla mente un episodio analogo successo in pista, anch’esso caratterizzato dalla presenza di una Toyota GR Yaris che al via ha urtato la vettura davanti spiccando il volo contro le barriere, ma ci ricorda anche che negli ultimi giorni ci è stata rubata proprio una Land Rover Discovery Sport, quindi ecco alcuni consigli per difendersi dai furti d'auto.