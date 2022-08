Land Rover Defender V8 fa sentire il suo rombo ad alta velocità: il video sull'Autobahn

Dopo averci portati sull’autostrada tedesca con una McLaren 765LT a 326 km/h, lo YouTuber AutoTopNL ci offre il suo punto di vista alla guida del Land Rover Defender sull’Autobahn. Il motore V8 supercharged sotto il cofano è una gioia per gli occhi, ma anche per le orecchie.

Il Land Rover Defender, come sappiamo tutti, appassionati e non, è un SUV enorme e trasudante di potenza, uno dei più desiderati sul mercato internazionale. Con la sua ultima configurazione, esso ha un V8 sovralimentato da 5,0 litri che sforna 525 cavalli e 625 Nm di coppia, mentre il cambio è automatico e a otto velocità. La sua accelerazione permette di arrivare a 100 km/h in circa 4,9 secondi, mentre la velocità massima si assesta sui 240 km/h.

Ebbene, questi dati non sono solamente scritti su carta, ma sono veri anche sull’asfalto: nel corso del video, infatti, AutoTopNL riesce ad arrivare a circa 238-240 km/h in più occasioni, addirittura oltrepassandoli e arrivando a 244 km/h durante uno dei vari test. Il content creator questa volta, però, non lascia spazio solamente alle clip sull’autostrada, ma anche ad alcune prove su un viale isolato con riprese esterne, giusto per farci ascoltare meglio il rumore del V8. Insomma, anche questo video resta uno dei must watch presenti sul canale citato.

Se invece preferite velocità più elevate, vi rimandiamo a un vecchio video dove la Ford Mustang GT sfreccia a oltre 260 km/h.