Land Rover Defender Trophy Edition, un'edizione limitata come tributo all'originale

Come si fa a diventare un’icona del fuoristrada? Ci sono diversi modi ma quasi tutti i mezzi offroad più famosi devono la loro fama alle relative varianti militari, basti pensare al successo di Hummer. Land Rover ha fatto lo stesso percorso, ma la leggenda è nata con i Defender Trophy.

Il Defender ha avuto il suo trascorso tra i mezzi militari, ma le sue proverbiali doti in fuoristrada sono diventate un punto di riferimento grazie ai Defender Trophy, modelli preparati appositamente per attraversare le aree più remote del pianeta affrontando i terreni più impervi. Oggi Land Rover vuole celebrare quei veicoli originali e ha preparato un’edizione limitata del Defender attuale.

"Il Defender Trophy Edition continua ad abbracciare lo spirito di avventura mentre onora la ricca e iconica eredità di Land Rover", ha affermato Joe Eberhardt, Presidente e CEO di Jaguar Land Rover North America. Ne verranno costruiti soltanto 250 esemplari, e si baseranno sul Defender 90 P400 (guardate il Land Rover Defender 90 con livrea 007 che correrà nei rally), dove il primo numero identifica il modello a passo corto, mentre la seconda cifra si riferisce ai 400 CV erogati dal propulsore mild-hybrid 3.0 litri V6 che l’equipaggia.

Questa versione speciale è caratterizzata da un wrap in tinta gialla simile a quella utilizzata dai veicoli originali, mentre sulle portiere ci sono le grafiche che riportano il logo Defender Trophy. Inoltre il veicolo è equipaggiato con l’Extended Black Exterior Pack, gancio di traino, sospensioni ad aria, Cold Climate Pack, Off-Road Pack e l’Advanced Off-Road Capability Pack. Si tratta di una dotazione completissima che rende il Defender pronto per ogni tipo di avventura, come è giusto che sia per un mezzo che rende onore al Trophy originale.

Le sorprese però non finiscono qui, infatti il veicolo monta anche un portapacchi sul tetto con scaletta estendibile, un verricello elettrico, un compressore d’aria, tappetini in gomma per abitacolo e bagagliaio, e paraspruzzi. Il veicolo viene offerto con un prezzo di 95.000 dollari e comprende l’accesso alla Defender Trophy Competition, dove 90 equipaggi si sfideranno tra loro in una giornata dedicata al fuoristrada.