Land Rover Defender SVR, avvistata la versione 'hardcore': passaruota importanti

La prossima iterazione del Land Rover Defender SVR/SV/SVX, anche se il nome definitivo non è stato ancora confermato, è stata recentemente avvistata durante i test presso Aylesbury, nel Regno Unito. Sebbene i camuffamenti pronunciati, possiamo già dare uno sguardo da vicino a questo veicolo.

Il nuovo Defender pare subirà diverse modifiche, in particolare per quanto riguarda la sua variante ad alte prestazioni SVR. I passaruota anteriori e posteriori sono stati notevolmente accentuati rispetto ai modelli precedenti, mentre il sistema di scarico a quattro uscite suggerisce miglioramenti nelle prestazioni. È probabile che il modello di prova in foto mostri solo una parte delle modifiche stilistiche previste per la versione di produzione.

Probabilmente questo SUV monterà il suo classico V8 da 4,4 litri di origine BMW, già in uso sulla Range Rover. Le prestazioni che questa propulsione è in grado di offrire sono ben note, con una potenza di 626 cavalli e 800 nm di coppia, grazie ai turbocompressori gemelli e all'assistenza ibrida leggera. Questo nuovo Defender si candida a essere un serio concorrente alla Mercedes-AMG G63.

Secondo alcuni indizi, la versione SVR del Defender potrebbe essere anche una seria alternativa al Wrangler 392/Bronco Raptor, grazie a caratteristiche innovative come un roll-bar speciale abbinato a un nuovo sofisticato sistema di sospensioni. Al momento non è stata confermata una data precisa per il lancio del Defender SVR, ma ci si aspetta che coincida con un aggiornamento generale del modello e, forse, con l'introduzione di una versione completamente elettrica del Defender, che sarà prodotto in Slovacchia.

Infine, Jaguar Land Rover espanderà la famiglia Defender con un modello più piccolo denominato Defender Sport, previsto entro il 2027. Questo veicolo compatto 4x4, basato sull'architettura elettrica EMA, manterrà l'essenza distintiva del Defender con design squadrato e carattere robusto. Equipaggiato con batterie ad alta densità energetica e tecnologia avanzata, il Defender Sport offrirà prestazioni simili al modello più grande, ma ad un prezzo più accessibile.