Land Rover Defender, la potenza è impressionante: traina un camion con sopra una gru

Poche parole, solo un video. Le immagini parlano da sole. Land Rover Defender si conferma l'"Iron Man" dei SUV della sua categoria, con capacità di traino impressionanti. Il tutto grazie principalmente alla sua potenza e la sua coppia che lo rendono un vero e proprio mezzo da lavori pesanti all'occorrenza.

Questo video sembra voler mostrare il motivo per cui il Land Rover Defender vale ogni centesimo del suo prezzo (in Italia parte da 63.950 euro). Questo è in grado di trasportare un camion che a sua volta trasporta una gru e, aggiungiamo, senza nemmeno chissà quale sforzo.

Il camion nel video pesa ben 35 tonnellate, mentre la gru aggiunge al carico complessivo altre 22 tonnellate: stiamo parlando di un peso complessivo di 57 tonnellate che il Land Rover Defender è in grado di trainare senza grossi problemi. Numeri assurdi, considerando che (facendo un esempio relativo a un veicolo di cui si chiacchiera molto, Tesla dichiara una capacità di traino di 7.5 tonnellate per il suo pick up di punta, ovvero il Cybertruck.

Certo, per quanto dal video sembra che il Defender non duri tanta fatica nello svolgere il suo compito, vi ricordiamo che sforzi del genere sono comunque molto dispendiosi per la meccanica del veicolo e che, alla lunga, potrebbero danneggiare il motore. Per cui, il disclaim è chiaro: non fatelo a casa!

Il Defender protagonista del video è il 3.0 75th Edition, equipaggiato con un motore da 2,9 litri che eroga una potenza massima di 296 CV a 4000 giri al minuto e una coppia massima impressionante di 650 Nm a 1500-2500 giri al minuto. Con i suoi sei cilindri sotto il cofano, questo SUV è veramente una potenza della natura.

Parlando di futuro, la prossima iterazione della gamma Defender presenterà modifiche significative, soprattutto nella variante ad alte prestazioni SVR. Si prevede che monterà un potente motore V8 da 4,4 litri, con una potenza di 626 cavalli e 800 Nm di coppia. Questo renderà il Defender un concorrente serio nella sua categoria, con caratteristiche innovative come passaruota accentuati e un sistema di scarico migliorato. Chissà come se la caverebbe in un test come questo, probabilmente durerebbe ancora meno fatica, se le premesse sono queste.

Su MOTOPOWER MP00205A 12V 800mA Completamente Automatico Caricabatt è uno dei più venduti di oggi.