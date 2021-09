Land Rover Defender con motore Tesla sfida il veicolo diesel originale, chi vince?

Quelli di Carwow vivono a pane e competizioni. In genere si occupano di fornirci interessanti gare di accelerazione tra i veicoli più disparati (ecco una Lambo Urus contro tutti), ma questa volta hanno messo in piedi una sfida differente: una prova di trazione fuori dal comune.

Mat Watson, il gestore del canale YouTube appena citato, ha preso un Land Rover Defender standard con motore diesel per contrapporgli un esemplare modificato il quale, dopo un grosso lavoro di conversione, si muove per via di un motore elettrico Tesla.

Da parecchi decenni a questa parte i veicoli diesel rappresentano il top del top quando si parla di trainare qualcosa di pesante, ma i tempi cambiano e l'erogazione istantanea della coppia garantita dai propulsori elettrici pare stia avendo la meglio.

Chiaramente il video in alto mostra che la comparativa include non poche differenze, perché uno dei due modelli ha sul groppone parecchi anni in più rispetto all'altro, ma è comunque interessante dare un'occhiata all'esito della sfida.



Da un capo della fune c'è l'esemplare diesel con motore da 3,0 litri, trazione integrale, cambio automatico a otto rapporti, 250 cavalli di potenza e 570 Nm di coppia. Dall'altro invece si presenta il Defender elettrico con batteria da 100 kWh, differenziale a slittamento limitato, 450 cavalli di potenza e 450 Nm di coppia.



Non appena i conducenti hanno via alle danze il veicolo diesel ha trascinato facilmente con sé il suo rivale vincendo rapidamente la sfida. Il modello elettrico non possiede il controllo della trazione, e questo l'ha portato a sprecare la sua energia nello slittare le ruote e nel sollevare inutilmente l'erba dal suolo. Per chiudere con maggiore spettacolarità però Mat Watson ha tirato in ballo un fuoristrada sensazionale: un Land Rover Defender Spectre Edition realizzato per l'omonimo film dell'agente 007 (manca poco a No Time To Die, il capitolo più lungo di sempre). Da parte nostra vi consigliamo di dare un'occhiata al video in alto nella sua interezza.