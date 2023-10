La Land Rover Defender EV verrà costruita in Slovacchia: duro colpo per il Regno Unito

Dopo avervi parlato del prossimo Land Rover Defender in versione mini, Jaguar Land Rover (JLR) produrrà una versione elettrica del suo iconico fuoristrada in Slovacchia, un passo che certamente sottolinea l'impegno del produttore britannico nell'elettrificazione, ma che si porta dietro anche temi legati alla localizzazione delle produzioni.

I dettagli esatti del piano elettrico di JLR per il Defender non sono stati ancora completamente definiti, ma è stato confermato che lo stabilimento di Nitra in Slovacchia rimarrà "la casa del Defender". Nel frattempo, i modelli Range Rover della casa automobilistica saranno prodotti in Gran Bretagna, compresi quelli elettrici. JLR ha già annunciato l'obiettivo di sviluppare nuovi modelli completamente elettrici entro la fine del decennio, in linea con le nuove strategie per rispettare il divieto britannico sulla vendita di auto a benzina e diesel.

La decisione di produrre la versione elettrica del Defender in Slovacchia è una mossa significativa, poiché l'industria automobilistica britannica ha lottato negli ultimi anni con una produzione in calo. Nel 2022, sono state prodotte 775.000 automobili in Gran Bretagna, il 10% in meno rispetto all'anno precedente, secondo i dati della Society of Motor Manufacturers.

Secondo le nuove regole, i veicoli elettrici scambiati tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea sarebbero soggetti a una tariffa del 10% se meno del 45% del loro valore proviene dalla regione, in linea con gli accordi post-Brexit. Barbara Bergmeier, direttore esecutivo delle operazioni industriali di JLR, ha sottolineato la necessità di prepararsi a queste nuove regole, soprattutto per quanto riguarda la produzione delle batterie, e ha espresso la speranza che queste misure possano essere ritardate.

Thomas Mueller, direttore esecutivo dell'ingegneria di prodotto di JLR, ha sottolineato che JLR è un produttore di veicoli di fascia alta e che la minaccia dei produttori cinesi, come BYD, non è così rilevante per il loro segmento di mercato. Mueller ha anche previsto che la guerra dei prezzi nel settore automobilistico cinese non sarà sostenibile a lungo termine e che si vedranno cambiamenti nei prossimi 12-24 mesi.