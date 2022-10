Land Rover Defender cappotta sei volte in autostrada e finisce nella corsia opposta

Le auto di oggi sono diventate estremamente sicure, e per i più scettici questo filmato calza proprio a pennello. L’incidente risale a quattro mesi fa ed è accaduto in un’autostrada della Florida, dove una Land Rover Defender 110 si è cappottata per sei volte a seguito di un contatto con un altro veicolo.

Il SUV inglese transitava in velocità sulla corsia più a destra, ma ad un certo punto è stato urtato da una Mazda CX-5 che, per non perdere l’uscita dall’autostrada, ha tagliato due corsie passando di fronte ad un TIR (a proposito, guardate questo TIR carico di birra che si è ribaltato su un'autostrada del Kentucky) che in quel momento celava il Defender. I due veicoli si sono toccati, ma mentre la Mazda ha continuato la sua corsa per poi fermarsi a lato strada, il Defender si è prima intraversato e poi ha iniziato a cappottare per ben sei volte rimbalzando più volte sull’asfalto.

Nella carambola degna di un film dell’Agente 007 (guardate questo Defender 90 da competizione con livrea 007), il SUV inglese ha poi oltrepassato la propria careggiata ed è finito in quella opposta, dove fortunatamente si è fermato, in un momento in cui c’era pochissimo traffico. Un incidente clamoroso che però ha lasciato tutti illesi, con infortuni superficiali. Tutto è bene quel che finisce bene, e in tutto ciò, adesso il Land Rover Defender 110 in questione si trova in vendita, distrutto, su Copart, alla modica cifra di 14.600 dollari.