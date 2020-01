Land Rover Defender 'baby', ecco i primi render dell'accessibile fuoristrada

Dejan Hristov, creativo appassionati di motori, ha provato ad immaginare un eventuale Land Rover in versione "baby". I rumors emersi poche settimane fa suggeriscono che il suo debutto sarebbe previsto entro la fine del 2021 con un prezzo di lancio tra i più bassi di sempre per la casa automobilistica inglese.

Infatti si stima una cifra d'accesso di circa 30.000 euro per il Defender mini, il quale andrebbe a farsi influenzare nelle forme estetiche interne ed esterne dal nuovo Defender. I render si muovono quindi in questa direzione, anche se le forme sono un po' più stilizzate di quanto il produttore potrebbe osare.

A ogni modo è stato ideato in versione a due e a quattro porte, ma solo quest'ultima è plausibile. Anche i fari anteriori a linee nette sono improbabili, ma al contrario la griglia ricalca in modo piuttosto fedele quanto già visto sul mercato. Puliti i fari posteriori, divisi in quattro unità diverse rappresentate da una linea di LED in alto, da un'altra più lunga posta sul paraurti e da altre due più tradizionali poste ai lati della coda.

Si sa ben poco sulla nomenclatura. In molti escludono possa venir chiamato Defender, e indicano invece Land Rover 80 come possibile scelta. Il piccolo fuoristrada con ogni probabilità arriverà in due varianti: la prima monterà un motore a combustione a quattro cilindri, mentre la seconda si presenterà una configurazione ibrida con propulsore a tre cilindri affiancato da un'unità elettrica. Entrambe saranno disponibili al lancio.

Per concludere vi rimandiamo ad un Land Rover Defender del 1998 modificato per ottenerne l'indistruttibilità, e molto probabilmente gli autori ci sono riusciti. Il Defender apparirà anche in No Time to Die, la prossima iterazione cinematografica del franchise di 007.