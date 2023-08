Land Rover Defender, arriva la versione baby, ma non è proprio così mignon

Durante una recente conferenza degli investitori di Jaguar Land Rover, il CEO Adrian Mardell ha confermato la volontà di espandere famiglia Defender nel segmento 4x4 compatto. JLR espanderà la famiglia Defender con un modello più piccolo su architettura EMA elettrica. Potrebbe chiamarsi Defender Sport e arrivare entro il 2027.

Questo modello sarà molto più compatto del Defender attuale, avrà dimensioni simili a Dacia Bigster e Skoda Kodiaq. La mossa rientra nell'obiettivo di JLR di separare i marchi Jaguar, Discovery, Range Rover e Defender in quattro linee distinte.

La strategia di vendita al dettaglio "House of Brands" di JLR vedrà il Defender con lo slogan "Abbraccia l'Impossibile", in omaggio alla sua eredità fuoristrada. Il direttore marketing, Anthony Bradbury, sottolinea il concetto di attivazione e il carattere robusto che devono definire i modelli Defender. Il nuovo membro più piccolo della famiglia manterrà elementi squadrati e un design deciso collegandosi all'auto originale. La struttura EMA sarà semplice ma tecnologicamente avanzata, per competere con il crescente mercato SUV (dai anche un'occhiata alla storia del marchio Jeep).

Le vetture basate su EMA avranno un'architettura di ricarica da 800 V, raggiungendo velocità di picco di 350 kW. Le batterie, fornite dalla nuova fabbrica nel Regno Unito, avranno una densità energetica superiore rispetto all'attuale Jaguar I-Pace. Questo permetterà di ottenere profili più snelli e altezza da terra rialzata, mantenendo l'essenza Defender. Il Defender rappresenta una parte significativa delle vendite globali di JLR, essendo una delle tre vetture ad alto margine nell'ordine di 185.000 auto vendute.

Con un prezzo più accessibile rispetto al modello più grande, ma con attributi comparabili e un forte legame familiare, il Defender Sport potrebbe diventare una vettura chiave in termini di volumi per JLR a livello globale. Questo sarebbe particolarmente rilevante per il Regno Unito, in quanto il modello verrebbe prodotto nel Merseyside e utilizzerebbe batterie provenienti dal Somerset. Land Rover ha recentemente fornito 35 Defender alla polizia italiana.

Sebbene JLR non abbia fornito dettagli specifici sulle previsioni di vendita per i modelli basati su EMA, i successi costanti della Range Rover Evoque, suggeriscono che le versioni compatte e più accessibili possono catturare una significativa quota di mercato.