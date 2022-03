Land Rover Defender 90 con livrea 007 scende in pista: lo vedremo nei Rally

Dopo avere assistito all’imbarazzante incidente del Land Rover Discovery Sport in Inghilterra, spostiamoci in Galles per prepararci ad assistere alla tappa della Bowler Defender Challenge 2022, competizione rally alla quale parteciperà anche un Land Rover Defender 90 con livrea speciale in onore di James Bond.

Per celebrare il 60° anniversario del franchise di 007, Land Rover ha progettato un Defender 90 con carrozzeria nera e dettagli oro su cofano, tetto e fiancate: sopra il motore si trovano tutti i nomi dei film della serie con la celebre spia britannica, mentre nel resto della vettura è evidente il grande “60” con logo “007”. Sotto il cofano, invece, troviamo un motore P300 Ingenium da 296 cavalli e 400 Nm di coppia; tra le varie modifiche figurano un sistema di raffreddamento migliorato, scarico sportivo, roll-bar completo e piccolo spoiler sul tetto.

Questo Land Rover Defender 90 parteciperà alla Bowler Defender Challenge di quest’anno con Mark Higgins alla guida, tre volte campione di rally in Inghilterra e stuntman ufficiale per i film Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die. La gara che si terrà nel North Wales si svolgerà principalmente su ghiaia, e siamo certi si tratterà di uno spettacolo da non perdere per gli appassionati di 007 e non solo.

