Rivoluzione Land Rover Defender: pronta la versione elettrica per il 2025

Jaguar Land Rover sarebbe al lavoro su una versione completamente green, full electric, del suo iconico Land Rover Defender, uno dei modelli di punta del marchio nonché fra quelli più apprezzati per affidabilità e qualità.

Stando a quanto emerso in questi giorni sembra che Jaguar Land Rover, che ha introdotto di recente il sistema What3words, sia pronta a offrire i propulsori completamente elettrici in tutte le tre versioni del nuovo Defender, leggasi 90, 110 e infine 130. Il nuovo modello EV dovrebbe essere introdotto nel giro di circa tre anni, visto che la gamma rinnovata del SUV è prevista per il 2025, con le prime consegne per i clienti che dovrebbero scattare l'anno successivo, dal 2026.

Il Defender 2025, oltre a essere previsto in versione elettrica, sarà supportato da una nuova piattaforma. Si passerà dall'attuale architettura D7 alla MLA Flex, sicuramente più avanzata e soprattutto più adatta al supporto dei propulsori completamente green quanto per i motori IC. Tra l'altro la stessa piattaforma è anche l'attuale base della nuova generazione di Range Rover e Range Rover Sport, altri modelli del marchio JLR che faranno la loro comparsa sul mercato nei prossimi mesi.

In attesa di novità e maggiori dettagli, secondo quanto si rumoreggia sembra che il Defender dovrebbe avere un aspetto estetico molto simile all'attuale gamma, quindi design e dimensioni in linea con i modelli degli ultimi anni, e lo stesso vale per gli interni, anche se ovviamente saranno previsti degli aggiornamenti. Si parla in particolare di un nuovo sistema di infotainment con degli schermi più grandi. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, grazie al nuovo propulsore completamente elettrico la potenza del nuovo Defender 2025 aumenterà, gestendo tra l'altro l'erogazione di energia elettrica attraverso un software, con l'aggiunta di un vettore di coppia avanzato.

Ci saranno novità anche per quanto riguarda l'altezza da terra del nuovo SUV, tenendo conto che la parte inferiore sarà piatta grazie appunto all'eliminazione del motore classico a combustione. Per quanto riguarda le batterie, si parla di una capacità da 100 kWh, in grado di offrire un'autonomia di circa 500 chilometri con una sola ricarica. Infine vi ricordiamo che le prossime auto elettriche di Land Rover utilizzeranno i chip della Formula E.