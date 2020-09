Land Rover Defender 2021: arriva l'ibrido plug-in e un nuovo diesel

Dopo lo sbarco oltreoceano la Defender si prepara all'aggiornamento MY 2021 anche in Europa. Tre le novità di rilievo l'arrivo di un ibrido plug-in, un nuovo diesel sei cilindri e il pacchetto X-Dynamic.

La versione plug-in, battezzata P400e, è la Land Rover Defender più potente ed efficente in gamma. Equipaggiata con un quattro cilindri turbo da 300 CV supportato da un motore elettrico, la P400e raggiunge una potenza massima combinata di 404 CV. Considerevole la coppia massima di 640 Nm, parte di essa è disponibile fin da subito grazie al motore elettrico, elemento che rende questa Defender brillante nelle manovre fuoristrada a bassa velocità. Il pacchetto batteria da 19,2 kWh, montato nella parte posteriore della vettura, permette un'autonomia totalmente elettrica di 43 km. L'auto può essere ricaricata dell'80% in 30 minuti tramite una stazione di ricarica rapida o in due ore con una presa da 7kW. La P400e sarà disponibile esclusivamente nella versione 110, cioè la Defender a passo lungo.

Totalmente nuovo anche il motore diesel che equipaggia la D300, si tratta di un sei cilindri in linea con tecnologia mild hybrid, capace di sprigionare 300 CV di potenza e 650 Nm di coppia. Questo propulsore sarà disponibile anche negli allestimenti D200 (200 CV/500 Nm) e D250 (249 CV/570 Nm) che sostituiranno in gamma le precedenti D200 e D240 a quattro cilindri. Grazie al sistema da 48 V le nuove diesel incorporano un sistema Stop/Start e recuperano energia dalla frenata per poi sfruttarla in fase di accelerazione.

Col modello 2021 arriva anche il pacchetto X-Dynamic, dotato di sedili in Robustec, un materiale resistente ad usura e abrasioni, e di alcune finiture interne in metallo. Anche l'esterno ha un tocco di personalità in più con l'uso di cerchioni grigio scuro satinato/nero lucido e di alcuni accorgimenti esclusivi come la barra della calandra argentata. Da segnalare anche l'arrivo per tutta la gamma di nuovi colori (Yulong White, Silicon Silver, Hakuba Silver e Carpathian Grey) e di optional prima relegati ad un pacchetto (come ad esempio la Surround Camera 3D).

L'aggiornamento MY 2021 è solo il primo in un lungo percorso che arricchirà la Defender di nuovi allestimenti e motori, le indiscrezioni indicano anche l'arrivo di una versione 100% elettrica.