Land Rover Defender 110 X sfida Dacia Duster in gara off-road: chi vincerà?

dall'altra possiamo sollevarci ammirando la sfida off-road tra Land Rover Defender 110 X e Dacia Duster: chi avrà la meglio tra i due in un percorso fuoristrada?

A cercare di trovare una risposta a questo quesito sono stati gli youtuber di carwow, i quali hanno voluto comparare l’economico SUV di casa Dacia con uno dei fuoristrada più amati del momento. Da una parte, la Duster ha un motore inline-4 K9K 896 da 1,5 litri capace di arrivare a 115 cavalli e 260 Newton metro di coppia; questo modello diesel specifico a disposizione di carwow ha il sistema opzionale a quattro ruote motrici e ha un peso ridotto a 1.405 chilogrammi. Dall’altra, il Defender 110 arriva a 2.340 kg ma ha un motore V6 inline da 3,0 litri che produce 300 cavalli e 480 Nm di coppia, con cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale firmata Land Rover.

La sfida viene effettuata in più formati: innanzitutto, le due possenti vetture dovranno salire una collina alquanto ripida per vedere chi tra esse ha la potenza necessaria ad arrivare in cima nel minor tempo possibile. Segue quindi una gara a tempo in una sorta di piccolo circuito tra terra, fango e arbusti. La terza è una competizione in discesa dove l’obiettivo è arrivare ultimi per verificare la capacità dei mezzi di mantenere il controllo in pendenza, seguita poi da vari tratti più ostici da percorrere per osservare, alla stessa maniera, le abilità off-road.

Il video è davvero interessante da vedere soprattutto perché il SUV Dacia è molto più economico del Defender e, in certe sfide, riesce a difendersi molto bene. Pertanto, senza incorrere in spoiler, vi consigliamo la visione integrale del filmato! Vi assicuriamo che, fino all’ultimo, resterete sorpresi!

