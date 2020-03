Il lancio della ID.3 è rimandato? VW dice no: la First Edition arriva in estate

Il 2020 sarà per Volkswagen un anno fondamentale. Non soltanto per l'arrivo sul mercato della nuova Golf di ottava generazione, anche per il lancio in pompa magna dell'attesa ID.3 100% elettrica. La vettura ha avuto qualche problemino di produzione ma VW assicura: consegne in estate 2020 come previsto.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato più volte quali guai stesse affrontando il marchio tedesco con la sua ID3. Nella pratica, le prime 30.000 vetture prodotte sin dallo scorso novembre sono risultate pronte dal punto di vista hardware ma completamente sfornite di software - utile a gestire ogni aspetto dell'auto. Il marchio ha così sguinzagliato orde di programmatori per sistemare la cosa, nel frattempo tenendo ferme le auto prodotte in attesa di un corposo ed essenziale aggiornamento.

Un update che quasi certamente avverrà nelle prossime settimane, o almeno questa è la promessa di Volkswagen che ha minimizzato le notizie di un rinvio delle consegne. Le prime 30.000 ID.3 First Edition saranno regolarmente consegnate la prossima estate, ha detto VW, che per l'edizione speciale della sua vettura elettrica ha ricevuto oltre 37.000 ordini. Il marchio ha anche aggiunto che un aggiornamento software di questo calibro è normale per una vettura come la ID.3, "la prima del marchio a essere completamente aggiornabile con piattaforma modulare MEB, che nei mesi avrà costantemente software up-to-date".

VW ha anche promesso che le prime 30.000 unità saranno consegnate pressoché allo stesso tempo, senza grandi attese per i clienti, del resto parliamo di un brand capace di consegnare oltre 10 milioni di auto all'anno. Riuscirà VW nel suo intento?