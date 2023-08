Si lanciava col monopattino addosso alle auto e truffava i conducenti: fermato

Che i monopattini elettrici possano essere pericolosi, soprattutto se utilizzati in maniera errata, è un’assoluta certezza, non sono pochi i feriti che ogni anno chiedono aiuto ai Pronto Soccorso d’Italia. Tuttavia c’è qualcuno che approfitta di questi mezzi per simulare incidenti e mettere in pratica delle vere e proprie truffe.

I militari della compagnia di Portoferraio hanno fermato un uomo di 36 anni all’Isola d’Elba, un cittadino romano che simulava incidenti per poi chiedere alle sfortunate vittime un risarcimento in denaro. L’arresto è avvenuto dopo un pedinamento durato qualche giorno, con gli agenti che si sono attivati dopo le prime segnalazioni tra Portoferraio e Porto Azzurro.

L’uomo aspettava di essere abbastanza vicino a un’automobile per poi lanciarsi a terra col monopattino e tirare un colpo alla vettura con la mano (ricordiamo che in genere i monopattini elettrici vengono considerati erroneamente dei giocattoli, motivo per cui spesso diventano davvero pericolosi). A livello fisico, l’uomo non lamentava mai ferite eccessive, dallo zaino però tirava fuori un tablet dal vetro rotto e cercava di farsi risarcire sul posto dal conducente della vettura. Una truffa in piena regola, dunque, persino più originale e ingegnosa rispetto alla più farraginosa truffa dello specchietto.

Nella mattina di sabato 19 agosto 2023 i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno localizzato l’uomo che si aggirava con fare sospetto in attesa di una nuova vittima da colpire. Una volta fermato, gli agenti hanno trovato nello zaino il tablet appositamente rotto per mettere in pratica la truffa. L’uomo è stato ora denunciato a piede libero per tentata truffa, danneggiamento e simulazione di reato. Rischia fino a 3 anni di carcere.