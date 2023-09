La nuova Lancia Ypsilon sarà svelata al Salone di Ginevra 2024?

Nelle scorse settimane il CEO Luca Napolitano ha annunciato il completamento della primissima nuova Lancia Ypsilon 2024, con il primo modello che è uscito ufficialmente dalla linea di produzione.

Ma quando verrà presentata ufficialmente? Qualche indizio è stato svelato nelle scorse ore dalla stessa Lancia, spiegando che la city car italiana sarà disponibile in Francia nella seconda metà del 2024, quindi indicativamente da luglio a dicembre dell'anno prossimo.

“Lancia torna in Francia, un Paese che significa molto per il marchio, sia per l’amore per lo stile e il design made in Italy sia per l’importanza del segmento B nel mercato. Vogliamo rendere Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile e fare della Francia uno dei principali mercati europei per il nostro marchio”, le parole del CEO dell'azienda torinese.

Per il lancio della nuova vettura oltralpe saranno nominati ben 20 nuovi concessionari, oltre ad 80 punti di assistenza post-vendita, per una rete capillare che dovrebbe appunto permettere di commercializzare in massa la Lancia Ypsilon, che di recente ha presentato gli allestimenti oro e platino.

“Il ritorno di Lancia in Francia è un evento memorabile per l’intero team, per gli appassionati e per i nostri clienti” ha aggiunto Joël Verany, Premium Cluster Director di Stellantis in Francia, che poi ha spiegato: “Abbiamo creato una squadra dedicata che lavora al Rinascimento del marchio e per fare di Lancia il marchio che incarna l’eleganza italiana senza tempo che non finisce mai di ammaliare. Per il lancio della nuova Ypsilon nel 2024 potremo contare su 20 concessionari e 80 punti di assistenza per il post-vendita. Ciò significa che siamo pronti a riaccogliere Lancia in Francia e che il nostro paese sarà uno dei mercati europei principali del marchio”.

Le tempistiche di Lancia potrebbero sposarsi con una possibile presentazione della nuova Ypsilon in occasione del Salone di Ginevra 2024. Dal 26 febbraio al 3 marzo prossimo tornerà uno degli eventi motoristici più importanti non solo d'Europa ma del mondo intero, durante il quale saranno lanciati moltissimi nuovi modelli, uno scenario perfetto per la piccola city car torinese.

Il Salone di Ginevra (che tornerà nella sua sede originale dopo 5 anni di stop) si terrà circa 3 mesi prima rispetto a giugno, di conseguenza i tempi coinciderebbero con quanto anticipato da Lancia. Ovviamente la nostra è solo una supposizione, nulla di ufficiale: attendiamo notizie più certe in merito.