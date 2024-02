Lancia Ypsilon, Peugeot 208 o Opel Corsa: qual è la più bella? Il confronto

Mancano meno di due settimane al lancio ufficiale della nuova Lancia Ypsilon. Il 14 febbraio a Milano, così come annunciato dal CEO Napolitano, verrà svelata la nuova city car che avrà il compito di rilanciare il marchio anche a livello internazionale.

Prodotta sulla piattaforma CMP presso lo stabilimento spagnolo di Saragoza, sarà la prima Lancia elettrica della storia, ma al modello a batteria verrà affiancato anche un ibrido molto probabilmente da 100 cavalli, lo stesso che monta la Fiat 600e, presentata in diretta streaming a luglio, nonché la Jeep Avenger. Non è da escludere comunque un ibrido più performante, da 136 cavalli, mentre è certa la presenza dal 2025 della versione HF elettrica da ben 240 cavalli.

Come ben noto la piattaforma su cui nascerà la nuova Ypsilon sarà la stessa di Peugeot 208 e Opel Corsa di conseguenza le tre vetture saranno pressochè identiche per quanto riguarda le dimensioni, quindi circa 4 metri di lunghezza, per 1,7 di larghezza.

Cambieranno però i dettagli, come si può notare dalla foto che trovate in copertina e pubblicata da Car Industry Analysis. Sul frontale saranno diversi in particolare i gruppi ottici, con Peugeot 208 che appare più "cattiva" grazie ai tre led verticali del "graffio" del leone, in aggiunta al corpo principale di forma classica. Più elegante Ypsilon con il ritorno del calice che risulterà illuminato, unito a due luci a forma esagonale. Infine, per quanto riguarda Opel Corsa, si tratta senza dubbio della più minimalista delle tre, ma non per questo meno interessante.

Differenze che ritroviamo anche nel posteriore, e a riguardo quello più riuscito sembrerebbe essere quello a firma Lancia, con i fari sporgenti un po' in stile Mito e che riprendono la Y del nome del modello, oltre ad un "gradino" che fa da spoiler subito sotto il lunotto, unito poi all'appendice aerodinamica posizionata sopra così come su Peugeot e Opel.

La fiancata, infine, è pressochè invariata, con piccole modifiche in particolare nella zona del montante posteriore e nelle maniglie, con Ypsilon che sceglie di inserirle, per le portiere della fila dietro, proprio nel montante di modo da renderle invisibili. Da segnalare inoltre che 208 e Ypsilon prevedono i passaruota bi-color, elemento che invece non ritroviamo nella tedesca.

Quale vi convince di più? Ricordiamo che Peugeot 208 ha un prezzo d'attacco di 19mila euro con la versione elettrica da 34mila, mentre la Corsa parte da 17mila con l'elettrica da 35. La Ypsilon dovrebbe avere un prezzo di circa 35mila euro per la green, mentre per il modello entry level non è da escludere un costo più elevato rispetto alle gemelle, attorno ai 20 mila euro.

Da segnalare infine che dopo le ultime foto rubate apparse online, il web sembra aver approvato la nuova Lancia Ypsilon, definendola auto con stile e personalità.