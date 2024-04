Lancia Ypsilon Hybrid Oro, super sconto ad aprile 2024 prima dell'addio

Continuiamo il nostro viaggio alla ricerca delle migliori offerte auto per il mese di aprile 2024 e una in particolare merita la pena di essere menzionata, quella riguardante la Lancia Ypsilon. Per il periodo in corso la versione ibrida in allestimento Oro ha un prezzo quasi clamoroso.

Ebbene, la Ypsilon è acquistabile a soli 12.500 euro invece che il normale prezzo di listino da 17.650 euro, e ciò significa uno sconto netto di ben 5.150 euro. L'offerta è valida solo con finanziamento Lancia Più e prevede ad esempio un anticipo di 3.822 euro, 35 rate da 79 euro al mese e una maxi rata finale da 9.032 euro.

La promo è inoltre valevole solamente fino alla fine di questo mese, 30 aprile 2024, sul modello Ypsilon 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop Hybrid ORO, senza necessità di rottamare alcun veicolo. La Lancia Ypsilon Hybrid prevede un consumo ufficiale di 6,4 litri ogni 100 km, e fra gli optional di serie ha i cerchi in lega da 15 pollici, i retrovisori esterni con comando elettrico, lo spoiler posteriore, quindi il climatizzatore manuale con filtro antipolline, i comandi al volante e il sistema appunto Star&Stop.

La Lancia Ypsilon è stata una delle 10 auto più vendute a marzo 2024 in Italia, precisamente la terza in assoluta a quota 4.845 immatricolazioni. Dall'inizio dell'anno, invece, la piccola di Lancia è risultata essere la quarta più commercializzata in assoluto con 12.923 auto piazzate sul mercato, confermandosi quindi una delle vetture più desiderate dai nostri connazionali.

Questi saranno però gli ultimi mesi in cui si potrà acquistare la "vecchia" Lancia, visto che a breve dovrebbe apparire sulle strade la sua erede, la nuova Lancia Ypsilon 2024, presente sia in versione elettrica che ibrida.

Il nuovo modello è completamente differente nel design e nelle dimensioni rispetto a quello attuale, e anche il listino è diverso, visto che si parte dai 28mila euro per l'ibrido, arrivando fino ai 39 dell'elettrico. Ricordiamo che comunque il riferimento è alla versione Cassina limited edition, mentre a breve dovrebbe arrivare la “standard” con prezzi più bassi.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su