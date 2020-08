Così la Lancia Ypsilon diventa francese: avrà la piattaforma della 208 e della Corsa

La storia del marchio Lancia è costellata di successi, basti pensare alla mitica Lancia Delta HF Integrale giusto per dirne uno, nell'ultimo decennio però tutto si è "ridotto" alla Lancia Ypsilon, seconda auto più venduta d'Italia da tempo immemore dietro la sorella Fiat Panda. Auto che presto potrebbe diventare francese a tutti gli effetti.

Di FCA e PSA si parla ormai in modo serrato da diversi giorni, ovvero da quando è trapelata la notizia che il gruppo italo-americano ha chiuso i contratti con alcune aziende dell'indotto, così da poter costruire auto di Segmento B con piattaforma PSA-CMP nell'impianto polacco di Tychy - e chissà in quali altre fabbriche prossimamente, ne parliamo in modo approfondito in questo speciale.

Ebbene nel famigerato Segmento B delle utilitarie rientra anche l'acclamata Lancia Ypsilon, prodotta proprio a Tychy, che dopo anni di cambiamenti marginali si appresta a cambiare sul serio, in modo radicale. Dalle fondamenta, potremmo dire. La recente Lancia Ypsilon Hybrid 2020 potrebbe dunque rappresentare il "canto del cigno" per il best seller FCA come lo conosciamo oggi, che a partire dal 2022 avrà probabilmente piattaforma francese. Il pianale CMP è oggi utilizzato sulla nuova Peugeot 208 (Auto dell'Anno 2020), sulla Peugeot 2008, sulla Citroen C3, sulla nuova Opel Corsa, parliamo dunque di una piattaforma di altissima qualità e di nuova generazione, versatile anche per l'utilizzo 100% elettrico - come hanno dimostrato e-208 e Corsa-e.

Sulla carta dunque per la Ypsilon sarebbe un bel salto di qualità, anche vista la natura "precaria" della tecnologia Micro Hybrid a 12V utilizzata sulla recente Ypsilon Hybrid 2020 (cliccate qui per conoscere le quattro tecnologie ibride presenti oggi sul mercato), che di innovativo purtroppo ha ben poco. L'unica incognita rimane per l'appunto la situazione dell'indotto italiano e internazionale, con diverse aziende che non potranno più creare elementi per assemblare la Lancia Ypsilon, questa però è un'altra storia ancora da scrivere per intero...